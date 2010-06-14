به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز دوشنبه با برگزاری یک دیدار از گروه E پیگیری شد که در این بازی تیم ملی ژاپن با نتیجه یک بر صفر برابر کامرون به برتری دست یافت.

در این مسابقه که با قضاوت "الگاریو بنکوئه‌رنسا" پرتغالی در ورزشگاه فری استاته برگزار شد، "کیزوکه هوندا" در دقیقه 39 گل برتری تیم ژاپن را به ثمر رساند.

صحنه به ثمر رسیدن گل برتری تیم فوتبال ژاپن برابر کامرون

نیکولاس انکولو از تیم کامرون و مارکوس تولیو از تیم ژاپن بازیکنان اخطاری دیداری بودند که حدود 40 هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاه فری استاته آن را از نزدیک تماشا کردند.

پیش از ژاپن که شیرهای رام نشدنی قاره آفریقا را از پیش رو برداشت، تیم ملی کره جنوبی با پیروزی مقابل یونان نخستین تیم قاره آسیا بود که در جام نوزدهم به پیروزی دست یافته بود. البته استرالیا دیگر تیمی آسیایی حاضر در این جام برابر آلمان شکست سنگین 4 بر صفر را تجربه کرد. کره شمالی دیگر نماینده آسیا در این مسابقات است.

در پایان دیدارهای روز نخست گروه E، تیم هلند با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ژاپن در رده نخست گروه قرار گرفت. ژاپن هم با 3 امتیاز جایگاه دوم را از آن خود کرد و تیم‌های کامرون و دانمارک بدون امتیاز رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.

- چهارمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امشب با برگزاری دیدار زیر در آفریقای جنوبی به پایانی می‌رسد:

گروه F:

* ایتالیا - پاراگوئه، ساعت 23

