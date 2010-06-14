چالش مجدد برای تشکیل دولت در بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در بلژیک نخستین مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور آغاز شد. بر این اساس امروز "آلبرت دوم" پادشاه این کشور با "بارت دو وور" رهبر ائتلاف نیوفلامان ها (NVA) و "الیو دی روپو" رهبر سوسیالیستها (PS) دیدار و درباره روند تشکیل دولت جدید این کشور گفتگو کرد.

بر اساس نتایج شمارش آرا بلژیک ائتلاف نیوفلامان ها به رهبری دو وور و متشکل از احزاب راست و سوسیالیست فرانسوی زبان موسوم به فرانکوفن ها با کسب 27 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان، پیروز انتخابات بوده و مسئول تشکیل دولت جدید این کشور است.

در این انتخابات همچنین سوسیالیستها با کسب 26 کرسی به عنوان دومین قدرت سیاسی بلژیک به شمار می روند و نقش مهمی در تشکیل دولت آینده دارند. سوسیالیستها توانستند در بروکسل و بخش جنوبی والونی بلژیک حائز اکثریت آرا شوند.

بر این اساس دولت جدید بلژیک از سیاستمداران فرانکوفن و فلامان تشکیل خواهد شد. پس از اعلام نتایج انتخابات، دو وور طی سخنانی که در تلویزیون دولتی بلژیک ایراد کرد، گفت: فلامانها برای ایجاد تغییر در سیستم سیاسی به ما رای داده اند و ما آنها را ناامید نخواهیم کرد.

انتخابات پارلمانی بلژیک که هر چهار سال یک بار برگزار می شود به دلیل بروز بحران سیاسی و استعفای "ایو لترمه" نخست وزیر در 22 آوریل، زودتر از موعد برگزار شد.علت سقوط دولت لترمه اختلافاتی بود که میان جامعه‌ فلامان یا هلندی‌‌ زبانان با فرانسوی ‌زبان‌های فرانکوفن در جریان است. فلامان‌ها خواستار جدایی هستند در حالی که فرانسوی ‌زبان‌ها در منطقه جنوبی والون از اتحاد ملی‌ دفاع می‌کنند.