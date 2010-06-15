تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با دوم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با پانزدهم ژوئن سال 2010 میلادی.

- پنجمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:

گروه F:

* اسلوواکی - نیوزلند، ساعت 16

گروه G:

* ساحل عاج - پرتغال، ساعت 18:30

* برزیل - کره شمالی، ساعت 23

- وزنه برداران کشورمان امروز برای حضور در سی و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری جوانان جهان تهران را به مقصد شهر صوفیه بلغارستان ترک می کنند.

- تیم ملی بسکتبال از امروز اردوهای برون مرزی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‎های آسیایی بدون حامد حدادی و با سفر به صربستان آغاز می‎کند.

- نشست ستاد عالی بازی‌های آسیایی، المپیک و پارالمپیک امروز به ریاست علی سعیدلو و با حضور حمید سجادی، بهرام افشارزاده و جمعی از معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار می شود که در آن برنامه 6 فدراسیون کشتی، کاراته، تکواندو، ووشو، دوومیدانی و دوچرخه‌‎سواری با چشم انداز بازی‌های آسیایی گوانگژو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.