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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و همچنین برگزاری نشست ستاد عالی بازی‌های آسیایی، المپیک و پارالمپیک از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با دوم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با پانزدهم ژوئن سال 2010 میلادی.

- پنجمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:
گروه F:
* اسلوواکی - نیوزلند، ساعت 16
گروه G:
* ساحل عاج - پرتغال، ساعت 18:30
* برزیل - کره شمالی، ساعت 23 

- وزنه برداران کشورمان امروز برای حضور در سی و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری جوانان جهان تهران را به مقصد شهر صوفیه بلغارستان ترک می کنند.

- تیم ملی بسکتبال از امروز اردوهای برون مرزی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‎های آسیایی بدون حامد حدادی و با سفر به صربستان آغاز می‎کند.

- نشست ستاد عالی بازی‌های آسیایی، المپیک و پارالمپیک امروز به ریاست علی سعیدلو و با حضور حمید سجادی، بهرام افشارزاده و جمعی از معاونان سازمان تربیت بدنی برگزار می شود که در آن برنامه 6 فدراسیون کشتی، کاراته، تکواندو، ووشو، دوومیدانی و دوچرخه‌‎سواری با چشم انداز بازی‌های آسیایی گوانگژو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 1100984

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