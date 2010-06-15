اولویت اولم حضور در تیم های اروپایی است / با پرسپولیس صحبت کردم

آندرانیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیتش برای فصل آینده اشاره کرد و گفت: بعد از بازیهای لیگ برتر قراردادم با فولهام به پایان رسید و به عنوان بازیکن آزاد به ایران آمدم تا با خانواده ام دیدار کنم. مدیر برنامه هایم در حال بررسی پشنهاداتی از اسپانیا، انگلیس، آلمان و چند تیم داخلی است.

وی در مورد پشنهادات تیم های داخلی گفت: استیل آذین با مدیر برنامه هایم صحبت کرده ولی آقای کاشانی - سرپرست باشگاه پرسپولیس - تماسی داشتند و صحبت کوتاهی با هم داشتیم و من به ایشان اعلام کردم اولویت اول من اروپاست و باید کمی صبر کنند تا اواسط جام جهانی که وضعیتم مشخص می شود.

ملی پوش فوتبال کشورمان ادامه داد: تاکید می کنم اولویت اول من اروپاست و باید صبر کنم تا فصل نقل و انتقالات اروپا داغ تر شود و مربیان بازیکنانی را که از جام جهانی می خواهند جذب کنند و من هم امیدوارم در اروپا بمانم.

تیموریان در مورد پیشنهاد شفیلدیونایتد گفت: گویا با مدیر برنامه هایم صحبت شده و در سایت باشگاه شان هم اعلام کرده اند که خواهان عقد قرارداد با بنده هستند.

وی در مورد شرایطش بعد از رفتن به اروپا گفت: دو سال اول در بولتون وضعیت خوبی داشتم ولی در سال سوم که به فولهام رفتم یک آسیب دیدگی باعث شد جایگاهم را از دست بدهم و به صورت قرضی به تیم بارنزلی رفتم و 15 بازی انجام دادم. بعد هم دوباره به فولهام برگشتم و تیم در جایگاه دوازدهم ایستاد. در فینال یوفا کاپ در ورزشگاه شهر هامبورگ 2 بریک به اتلتیکومادرید نتیجه را واگذار کردیم. در چنین شرایط "روی هاجسون" دست به ریسک نزد و 11 بازیکن اصلی را تغییر نداد.

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد شرایط این تیم نیز به خبرنگار مهر گفت: فکر می کنم شرایط خوبی داشته باشیم. هر چند بازیهایی تدارکاتی زیادی نداشتیم و اردو هم دو ماه دیگر آغاز می شود با این حال یک اردو در اتریش خواهیم داشت و با توجه اینکه چند ماه تا جام ملت ها زمان داریم فکر می کنم بتوانیم موفق باشیم.

تیموریان در مورد قطبی هم گفت: هر مربی نیاز به زمان دارد. نمی توان یک روزه تیم را به قهرمانی رساند. باید به کادر فنی تیم ملی فرصت بدهیم تا داشته های خود را به تیم ملی منتقل کند و موفق باشد.

وی در پایان در مورد ارزیابی اش از مسابقات جام جهانی گفت: هر چند با یک مربی بدنساز مشغول آماده سازی هستم ولی کم و بیش بازیها را دنبال می کنم و افسوس می خورم که چرا تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی غیبت دارد.