قطعنامه شورای امنیت هیچ ضرری برای ما ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید یونس موسوی سرچشمه شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار نمایندگان روحانی مجلس با مراجع قم به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: این قطعنامه وجاهت قانونی ندارد و به اجماع به تصویب نرسیده است.



وی اضافه کرد: در دروازه دنیا را نمی‌شود به روی کشوری بست، ما 31 سال در تحریم هستیم و اگر در رفاه باشیم به دنبال توسعه و پیشرفت نمی‌رویم اما هر چقدر در فشار باشیم به فکر تامین بهتر مایحتاج هستیم.



موسوی سرچشمه خاطرنشان کرد: این قطعنامه حقانیت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی را در دنیا بیشتر ثابت می‌کند و مردم دنیا بیشتر از ما طرفداری می‌کنند.



نماینده مردم شهرستان‌های فیروزآباد، قیروکارزین و فراشبند با بیان اینکه دیگران به ناحق به ما ظلم می‌کنند گفت: ما به دنبال بمب اتم و کشتار مردم و دروغگویی نیستیم بلکه به دنبال اثبات حق خودمان هستیم.



وی ادامه داد: خداوند به کسانی که یاری‌گر دین خدا و خدمتگزار مردم هستند وعده داده که آنها را یاری کند و قول خدا حق و تخلف‌ناپذیر است.

