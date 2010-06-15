وضعیت ترافیکی شهر زنجان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد عمران شهری با تأکید بر ساماندهی طرح کمربندی جنوبی خیام تاپایان خردادماه جاری افزود: تقاطع غیرهمسطح بیجارنیز از کارهای بزرگ برای رفع مشکل ترافیک زنجان است که باید تا هفته دفاع مقدس کلنگ زنی شود.

وی با بیان اینکه علی رغم فعالیتهای گسترده صورت گرفته در زمینه عمران شهر با زهم شهر زنجان نیازمند توسعه و انجام کارهای اساسی در زمینه عمران شهری است، ادامه داد: همه دستگاهها باید در زمینه توسعه عمران شهری همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

رئوفی نژاد همچنین اجرای طرح های گرده داغ وسبزه میدان را خواستار شد و افزود: کارهایی که دراستان انجام می شود الگویی برای شهرهای استان است.

استاندار زنجان، فرآیند حال حاضر در انجام برخی پروژه ها را نیازمند سرعت بخشی مناسب دانست و با تاکید بر اینکه نباید در زمینه توسعه فعالیتهای شهری تعالل داشت، ادامه داد: آنچه که امروز در استان و بخوص شهر زنجان بیش از پیش احساس می شود توجه هر چه بیشتر به بحث عمران شهری است .

رئوفی نژاد تصریح کرد: مشکلات مربوط به تملک فضاهای موجود در سبزه میدان باید هرچه سریعترحل شده و شهرداری توافقات کتبی جهت تملک فضاها را انجام دهد چرا که قیمت های اکنون با پنج سال آینده هیچ تفاوتی نخواهدداشت.

رئوفی نژاد افزود: خیابان فردوسی باید عریض تر شود و دراین راستا برای بازار زنجان نیز فکراساسی صورت بگیرد.

وی همچنین از بازگشایی جاده تهم خبر داد و تأکید کرد: جاده پایین کوه به گاوازنگ نیز باید هر چه سریعتر متصل شده و کارهایی صورت بگیردکه مردم راجذب کوه و طبیعت کند.