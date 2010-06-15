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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۷

اصلاح مدل حرکت نانوسیالات توسط پژوهشگران کشور

اصلاح مدل حرکت نانوسیالات توسط پژوهشگران کشور

محققان پژوهشگاه دانش های بنیادی توانستند مدل 30 سال پیش ارایه شده به وسیله پژوهشگران آمریکایی/ رومانیایی را در زمینه حرکت نانوسیالات اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید نادر رسولی مجری طرح حرکت ریز ذرات کلوئیدی در اثر گرادیان، دما را موضوع اصلی این پژوهش د‌انست و گفت: این ذرات می توانند پروتئین هایی در ابعاد یک تا 2 نانومتر و یا کلوئیدهایی با ابعاد 2 تا 500 نانومتر باشند و در همه این حالات ذرات در آب معلق بوده و دمای محلول خیلی نرم و آرام از یکسو به سوی دیگر تغییر می کند.

وی با اشاره به جزئیات این پژوهش اظهار داشت: در این پژوهش ابتدا مدلی که حدود 30 سال پیش برای این پدیده ارایه شده بود را بررسی کردیم تا نقاط ضعف مدل را بیابیم و به دنبال آن درصدد برطرف کردن این ضعف ها برآییم.

رسولی ادامه داد: با تحقیقاتی که انجام شد نشان دادیم که مقایسه هایی که برمبنای مدل 30 سال پیش انجام شده بود غلط و نادرست است. ضمن آنکه همکاران آزمایشگر ما در ایتالیا مدل ناقص 30 ساله را با روشی غیر دقیق با داده های تجربی خود مقایسه کردند و تطابق خوبی به دست آوردند.

این محقق با تاکید بر اینکه تاکنون تمام داده های تجربی قابل توصیف نیستند و تلاش برای یافتن توصیفی جامع تر ادامه دارد، خاطر نشان کرد: نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در هدایت دقیق حرکت نانوسیالات و در هدایت ذرات نانومتری و میکرومتری کاربرد داشته باشد.

کد مطلب 1101013

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