برنامه روز پنجم مسابقات / رونمایی از آخرین سهمیه آسیا برابر برزیل مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2010 امروز سه شنبه سه دیدار دیدار برگزار خواهد شد که در آخرین دیدار از ساعت 23 تیم ملی فوتبال کره شمالی به عنوان آخرین نماینده آسیا برابر برزیل قرار خواهد گرفت.

قبل از این تیم های کره جنوبی ، استرالیا و ژاپن برابر حریفان خود به میدان رفته بودند که تنها استرالیا برابر آلمان شکست خورد و دو تیم دیگر به پیروزی رسیدند.

برنامه دیدارهای روز پنجم مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:



گروه F:

* اسلوواکی - نیوزلند، ساعت 16

گروه G:

* ساحل عاج - پرتغال، ساعت 18:30

* برزیل - کره شمالی، ساعت 23

