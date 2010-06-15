ثبت ملی 10 اثر طبیعی در محیط زیست خراسان شمالی

حسین آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، این آثار طبیعی را شامل پناهگاه حیات وحش میاندشت، پارک ملی سالوک، منطقه شکار ممنوع شمال غرب سالوک، منطقه حفاظت شده ساریگل، پارک ملی ساریگل، منطقه شکار ممنوع مرزی راز، منطقه حفاظت شده قرخود، منطقه حفاظت شده سالوک، منطقه شکار ممنوع بهکده رضوی، منطقه حفاظت شده گلول و سرانی اعلام کرد.

وی افزود: در هر یک از این مناطق غریب به 10 گونه جانور و حیوان اهلی و وحشی زندگی می کنند.



آبسالان مناطق طبیعی حفاظت شده را به تفکیک هم، پارک ملی ساریگل با مساحت هفت هزار و 37 هکتاردر اسفراین، منطقه شکار ممنوع در بجنورد به مساحت 20 هزار کیلومتر مربع، پارک ملی سالوک اسفراین به مساحت هشت هزار و 231 کیلومتر مربع، پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم را از مهمترین مناطق خراسان شمال دانست.



وی همچنین تاریخچه حفاظت از مناطقی همچون پناهگاه حیات وحش میاندشت، پارک ملی سالوک، منطقه حفاظت شده ساریگل، منطقه حفاظت شده گلول سرانی را مربوط به سال 52 یاد کرد و یادآور شد: اینگونه مناطق در سال 1352 جزو مناطق حفاظت شده محیط زیست بوده اند که به تدریج به پارک ملی ارتقاع یافتند.



آبسالان با اشاره به حیوانات در حال انقراض این مناطق گفت: نسل حیواناتی همچون گوبره، کبک، یوز پلنگ در مناطق خراسان شمالی در حال انقراض هستند.



وی تنها راه جلوگیری از انقراض حیوانات را حفظ محیط زیست و جلوگیری از شکار بی رویه اعلام کرد و افزود: محیط زیست در حقیقت پناهگاه امنی برای حیوانات است که دیگران باید امنیت آنان را به خطرنیندازند.



آبسالان اظهارداشت: در مناطق ملی خراسان شمالی گونه های مختلف گیاهان دارویی نیز یافت می شود که برای معالجه انواع بیماریها موثر هستند.



وی پوشش گیاهی همچون ارس، گلابی وحشی، زرشک، نسترن، انجیر وحشی، تمشک، بیدمشک، گل بابونه، آنوخ را از این قبیل گیاهان یاد کرد.