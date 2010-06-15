هشدار نسبت به آثار سوء بلوتوثهای غیر اخلاقی/ متولیان تولید محتوا کنند

بهرام بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موبایل مانند هر تکنولوژی دیگری که وارد جامعه می شود دارای کاربردهای مثبت و منفی است که انتشار بولوتوثهای غیر اخلاقی از جمله کاربردهای منفی آن است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از کاربردهای منفی هر تکنولوژی ای نهادهای متولی فرهنگ و مسئول در آموزش عمومی باید برای استفاده درست از آنها به تهیه محتوا بپردازند.

مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی گفت: اگر محتوایی از سوی این نهادهای متولی برای افکار مردم تهیه نشود، آنان از این ابزار در جهت منفی استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: حتی اگر برای استفاده از خودرو نیز کارکرد مناسبی تعریف نشود این تکنولوژی پیامدی جز مصرف سوخت، آلودگی صوتی و ایجاد ترافیک نمی تواند داشته باشد.

بیات افزود: اگر برای هر ابزار و تکنولوژی ای قبل از ورود به جامعه امکان و فرهنگ بهره برداری ایجاد شود، می توان استفاده مناسبی از آن کرد.

وی گفت: پیامدهایی مانند انتشار بلوتوثهای غیر اخلاقی می تواند ارزشها و باورهای ما را تحت تاثیر قرار دهد زیرا ابزاری هستند که غیر قابل کنترل بوده و به سهولت منتشر می شوند و بخش قابل توجهی از جامعه را که اصولا افرادی بی دفاع هستند، تحت تاثیر قرار می دهند.

مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی تصریح کرد: افرادی که در آستانه شکل گیری قالب فرهنگی و آموزشی هستند بیشتر مورد هجوم این تکنولوژی قرار گرفته و اخلاق، رفتار و باورهای آنها تغییر می کند.

وی ادامه داد: پلیس تا کنون کار تحقیقاتی جدی ای در این زمینه انجام نداده اما سازمانهایی مانند سازمان ملی جوانان و وزارت ارتباطات اقداماتی را به منظور بررسی پیامدهای انتشار بلوتوثهای غیر اخلاقی در میان جوانان و نوجوانان آغاز کرده اند.

بیات گفت: پلیس در زمینه برخورد با این پدیده زمانی وارد عمل می شود که موضوع جنبه مجرمانه پیدا کند.

وی با بیان اینکه تمام اطلاعاتی که از یک شماره رد و بدل می شود به راحتی قابل کنترل و ردیابی است، تصریح کرد: اگر وقوع جرم با انتشار بلوتوثهای غیراخلاقی برای پلیس احراز شود، شماره فرد خاطی کنترل شده و به عنوان انتشار دهنده این بلوتوثها با وی برخورد قانونی می شود.