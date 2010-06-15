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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هشدار نسبت به آثار سوء بلوتوثهای غیر اخلاقی/ متولیان تولید محتوا کنند

هشدار نسبت به آثار سوء بلوتوثهای غیر اخلاقی/ متولیان تولید محتوا کنند

مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی با هشدار نسبت به اثرگذاری بلوتوثهای غیر اخلاقی بر رفتار و باورهای جوانان و نوجوانان گفت: بلوتوث از جمله ابزارهای جدید تکنولوژی است که غیر قابل کنترل بوده و به سهولت منتشر می شود به همین دلیل نهادهای متولی باید برای جلوگیری از کاربردهای منفی آن به تولید محتوا در این زمینه بپردازند.

بهرام بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موبایل مانند هر تکنولوژی دیگری که وارد جامعه می شود دارای کاربردهای مثبت و منفی است که انتشار بولوتوثهای غیر اخلاقی از جمله کاربردهای منفی آن است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از کاربردهای منفی هر تکنولوژی ای نهادهای متولی فرهنگ و مسئول در آموزش عمومی باید برای استفاده درست از آنها به تهیه محتوا بپردازند.
 
مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی گفت: اگر محتوایی از سوی این نهادهای متولی برای افکار مردم تهیه نشود، آنان از این ابزار در جهت منفی استفاده می کنند. 
 
وی اظهار کرد: حتی اگر برای استفاده از خودرو نیز کارکرد مناسبی تعریف نشود این تکنولوژی پیامدی جز مصرف سوخت، آلودگی صوتی و ایجاد ترافیک نمی تواند داشته باشد.
 
بیات افزود: اگر برای هر ابزار و تکنولوژی ای قبل از ورود به جامعه امکان و فرهنگ بهره برداری ایجاد شود، می توان استفاده مناسبی از آن کرد.
 
وی گفت: پیامدهایی مانند انتشار بلوتوثهای غیر اخلاقی می تواند ارزشها و باورهای ما را تحت تاثیر قرار دهد زیرا ابزاری هستند که غیر قابل کنترل بوده و به سهولت منتشر می شوند و بخش قابل توجهی از جامعه را که اصولا افرادی بی دفاع هستند، تحت تاثیر قرار می دهند.
 
مدیر کل مطالعات اجتماعی معاونت نیروی انتظامی تصریح کرد: افرادی که در آستانه شکل گیری قالب فرهنگی و آموزشی هستند بیشتر مورد هجوم این تکنولوژی قرار گرفته و اخلاق، رفتار و باورهای آنها تغییر می کند.
 
وی ادامه داد: پلیس تا کنون کار تحقیقاتی جدی ای در این زمینه انجام نداده اما سازمانهایی مانند سازمان ملی جوانان و وزارت ارتباطات اقداماتی را به منظور بررسی پیامدهای انتشار بلوتوثهای غیر اخلاقی در میان جوانان و نوجوانان آغاز کرده اند.
بیات گفت: پلیس در زمینه برخورد با این پدیده زمانی وارد عمل می شود که موضوع جنبه مجرمانه پیدا کند.
 
وی با بیان اینکه تمام اطلاعاتی که از یک شماره رد و بدل می شود به راحتی قابل کنترل و ردیابی است، تصریح کرد:  اگر وقوع جرم با انتشار بلوتوثهای غیراخلاقی برای پلیس احراز شود، شماره فرد خاطی کنترل شده و به عنوان انتشار دهنده این بلوتوثها با وی برخورد قانونی می شود.
کد مطلب 1101027

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