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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

168 طرح کارآفرینی در گلستان در دست اجراست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: 168 طرح کارآفرینی در استان در دست اجراست که نسبت به سال قبل رشد داشته است.

رحمت الله نوروزی  به خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال قبل 118 طرح کارآفرینی در استان تهیه و اجرا شد.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه اشتغال استان در سال جاری باید 17 هزار و 217 شغل در استان ایجاد شود که اجرای این طرح با کمک فعالان اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و خدماتی و ... ممکن است.
 
وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم با کار و تلاش مضاعف کشور را به سمت سربلندی و اعتلا و نقطه اوج پیش بریم.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان افزود: برای توسعه کارآفرینی باید به سمت دانش محوری، دانش پژوهی و دانش افزایی باشیم و همه کارآفرینان با هدف گرایی و رشدگرایی و ریسک سرمایه در عرصه شتغال گام برمی دارند.
 
نوروزی بیان داشت: در بحث اصل 44 که هدف اصلی آن سازندگی و آبادانی کشور و دانش محوری است، باید برای اجرایی شدن آن تلاش مضاعفی صورت گیرد.
 
وی عنوان کرد: براساس اصل 44 وزارت تعاون متولی و کار و امور اجتماعی سیاستگذار است و برای ترویج رویجه کارآفرینی باید به بخش خصوصی توجه شود. 
 
 
 
کد مطلب 1101037

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