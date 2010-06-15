168 طرح کارآفرینی در گلستان در دست اجراست

رحمت الله نوروزی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال قبل 118 طرح کارآفرینی در استان تهیه و اجرا شد.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه اشتغال استان در سال جاری باید 17 هزار و 217 شغل در استان ایجاد شود که اجرای این طرح با کمک فعالان اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و خدماتی و ... ممکن است.



وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم با کار و تلاش مضاعف کشور را به سمت سربلندی و اعتلا و نقطه اوج پیش بریم.



مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان افزود: برای توسعه کارآفرینی باید به سمت دانش محوری، دانش پژوهی و دانش افزایی باشیم و همه کارآفرینان با هدف گرایی و رشدگرایی و ریسک سرمایه در عرصه شتغال گام برمی دارند.



نوروزی بیان داشت: در بحث اصل 44 که هدف اصلی آن سازندگی و آبادانی کشور و دانش محوری است، باید برای اجرایی شدن آن تلاش مضاعفی صورت گیرد.



وی عنوان کرد: براساس اصل 44 وزارت تعاون متولی و کار و امور اجتماعی سیاستگذار است و برای ترویج رویجه کارآفرینی باید به بخش خصوصی توجه شود.





