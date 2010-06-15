رینه منطقه نمونه گردشگری کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، علی داوودی در جمع خبرنگاران گفت: شهررینه امکانات و توانمندی شهر گردشگری را دارد و تحقق این مهم در سایه حمایت جدی مسئولان استان مازندران است.

وی با بیان اینکه شهر رینه با قدمت 47 ساله و توانمندی های زیادی در بخش توسعه گردشگری متاسفانه از نگاه حمایتی مسئولان استان در سالهای اخیر بی بهره بوده است، گفت: شهرداری رینه با کمک و پشتیبانی اعضای این شهر از تمامی سرمایه گذاران بخش های خصوصی برای توسعه زیرساختهای گردشگری در شهر رینه استقبال و حمایت می کند.

شهردار رینه با اشاره به اینکه شهرداری این شهر شاید از معدود شهرداریهای کشور باشد که کمیسیون های ماده 100 و ماده 5 ندارد و درصد ایجاد درآمد پایداربرای شهرداری است، اضافه کرد: درصد این هستیم با تعامل ودست یاری به سمت رسانه ها، جاذبه های گردشگری رینه را بیشتر به مردم مازندران و سراسر کشور و حتی خارج از کشور بشناسانیم.

داودی، از ارتفاعات وقله دماوند به عنوان نماد و سمبل گردشگری شهر رینه یاد کرد وگفت: شهرداری رینه با موافقت شورای اسلامی این شهر به منظور ساماندهی و کاهش مشکلات ناشی از بهسازی جاده دسترسی از ابتدای جاده اصلی تاپناهگاه اول مسجد صاحب الرحمان که حدود پنج کیلومتر است در فاصله حدود 200متری ابتدای ورودی اقدام به بستن زنجیر برای جلوگیری از بالارفتن خودروها کرد.

وی با تاکید بر اینکه تردد حجم بالای خوردوها در تعطیلات آخر هفته در جاده بهسازی شده جدید، طبیعت بکر ودست نخورده دامنه های دماوند را تهدید خواهد کرد، تصریح کرد: البته در نگاه اول در بحث امدارسانی به مصدومان کوهنوردی قابل قبول است اما باید قبول کرد که ورود خودردها به دامنه دماوند باعث تخریب منطقه خواهد شد.

شهردار رینه ادامه داد: در محل زنجیر برای تردد خودروها، شهرداری رینه به منظور ساماندهی بهتر در این امر، سرویس های بهداشتی و آب شرب موردنیاز مسافران وکوهنوردان را نیز جانمایی و ایجاد کرده است.

داودی از عزم جدی شهرداری رینه برای آغاز طرحهای عمرانی درجهت زیباسازی مبلمان این شهر اشاره کرد و افزود: با طرح های در دست اجرای در شهر رینه که با همراهی اعضای شورای اسلامی وشهروندان رینه ای در دست اجراست بزودی شاهد چهره متحول شده در این شهر خواهیم بود.

وی بودجه مصوب شده شهرداری رینه در سال گذشته را 410 میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: خوشبختانه با همراهی شهروندان، بودجه شهرداری رینه تا 440 میلیون تومان محقق شد.

شهردار رینه اضافه کرد: امسال هم شورای اسلامی شهر رینه برای اقدمات عمرانی و هزینه های جاری وسایر اقدامات این شهربودجه 600 میلیون تومانی شهرداری رینه را تصویب کرد که امیدواریم با همراهی شهروندان این شهر این بودجه محقق شود.

شهر رینه با بیش از دو هزار نفر جمعیت مرتفع ترین شهر ایران محسوب می شود.