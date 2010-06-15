514 پروژه عمرانی و کشاورزی در اردبیل اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهردر اردبیل عادل عبد ایمانی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها 31 میلیارد و 626 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است گفت:این رقم در مقایسه با سال ادغام جهاد با سازمان کشاورزی بیش از 200 برابر افزایش یافته است.

وی افزود: از محل تملک دارای در برنامه دوم توسعه سه میلیارد تومان و در برنامه سوم بیش از 16 میلیارد تومان و در برنامه چهار نیز بالغ بر 206 میلیارد تومان اعتبار جذب سازمان جهاد کشاورزی استان شده است.

وی خاطر نشان کرد: از محل تسهیلات بانکی نیز در برنامه دوم 21 میلیارد تومان در برنامه سوم 32 میلیاردتومان، و در برنامه چهارم نیز بالغ بر140 میلیارد تومان جذب استان شده و در بخشهای مختلف کشاورزی سرمایه گذاری شده است.

وی با یاد آوری اینکه در یک سال گذشته نیز از محل عطای تسهیلات بانکی 650 طرح تولیدی اجرایی شده است افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان و اشتغال زایی یک هزار و 100 نفر در حوزه زراعت آب دام ، طیور آب و خاک صنایع تبدلی و تکمیلی انجام شده است.

وی اجرای پمپاژ دشت مغان، طرح شبکه آبیاری سدیامچی، طرح آبیاری و زهکشی مغان، پروزه آب و خاک پیراقوم وعملیات آبیاری دشت فتحعلی و اجرایی سد آبیاری سد خداآفرین و دهها بند انحرافی را از دیگر طرح هایی اجرایی عنوان کرد.

عبد ایمانی گفت:در هفته جهاد کشاورزی نیز 19 طرح عمرانی شامل جاده بین مزارع، بهسازی کانال و استخر ذخیره آب با اعبتاری بالغ بر بر 12 میلیارد و300 میلیون ریال به بهره برداری رسید.