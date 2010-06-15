10 هدف روزانه هکرها را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، درست در زمانی که فکر می کنید برای استفاده از رایانه از امنیت کافی برخوردارید، هکرها می دانند چگونه به هر یک از ابزار رایانه الکترونیکی مورد استفاده شما، تلفن همراه، چاپگر و حتی دستگاه مخلوط کن آشپزخانه خانه شما حمله کنند. هکرها این توانایی را دارند تا به هر ابزار الکترونیکی حمله کرده و از آنها علیه شما استفاده کنند.

در آینده ای نه چندان دور، زمانی که علم پزشکی در استفاده از تجهیزات واسط ماشینها و انسانها پیشرفت کند، هکرها حتی قادر خواهد بود بدن و مغز شما را در معرض خطر قرار دهند. در ادامه 10 گزینه معمولی که به صورت روزانه در معرض خطر حمله هکرها قرار داشته و هدفی آسان برای آنها به شمار می آید معرفی خواهند شد:

خودرو: خودرویی مانند مرسدس S550 با استفاده از اتصال به تلفن همراه امکان باز کردن یا قفل کردن درها از راه دور را به وجود خواهد آورد. خودروی "گراند کاروان" کرایسلر نیز از اتصال وای-فای به اینترنت برخوردار است و خودروهای جنرال موتورز از سیستم OnStar برای ارتباط با جهان اطراف استفاده می کنند و در عین حال برای زمانی که خودرو دزدیده شده کلیدی برای غیر فعال کردن آن از راه دور در این خودروها تعبیه شده است.

"دیوید پری" (David Perry) متخصص ویروس شرکت Trend Micro معتقد است بیشتر خودروها از رایانه های متعدد و شبکه ای از ابزار ارتباطاتی از قبیل GPS، وای-فای و بلوتوث برخوردارند که "هکرهای کلاه سفید" - متخصصانی که تنها به منظور مشخص کردن نقصهای ایمنی سیستمهای مختلف به درون آنها نفوذ می کنند - بارها نشان داده اند چنین ابزارهایی خودروها را در برابر حمله های هکرهای تبهکار آسیب پذیر خواهد کرد. به گفته پری در آینده ماشین دزدی دیجیتال خواهد شد. وی می گوید: "در آینده هکرها قادر خواهند بود برای به وجود آوردن ترافیکهای سنگین با استفاده از هک کردن بلوتوث، خودروها را از حرکت بازدارند."

GPS: دستگاه های GPS از ماهواره های مدارگرد استفاده می کند تا مسیر خلوت را در میان ترافیکهای بزرگ به کاربر خود نشان دهد. به گفته "رابرت سیسیلیانو" مدیر شرکت ID TheftSecurity شاید هکرها برای اختلال در این ماهواره ها با مشکلات زیادی مواجه باشند اما دسترسی به دستگاه های GPS در هنگامی که دستگاه درحال بارگذاری اطلاعات جدید از اینترنت است به هیچ وجه کار سختی نخواهد بود. به این شکل هکرها می توانند کنترل از راه دوری را بر روی دستگاه نصب کرده و مسیر کاربران را ردیابی کنند. به گفته پری تبهکارانی که به دستگاه GPS شما وارد می شوند می توانند شما را به منطقه ای دور افتاده برای مثال انباری متروکه هدایت کرده و سپس به شما حمله کنند. استفاده از مختل کننده های GPS شیوه ای دیگر است که هکرها برای اخلال در دستگاه ها و ایجاد ترافیکهای بزرگ از آن استفاده می کنند.

تلفنهای همراه: تلفنهای همراه برای هکرها اهدافی کاملا قابل دسترسی به شمار می روند و به گفته سیسیلیانو نرم افزارهای جاسوسی برای نفوذ به تلفنهای همراه امروزه در اینترنت در دسترس همه قرار دارد. ابتدا پیامکی حامل لینک اینترنتی خدمات رایگان را دریافت خواهید کرد و به محض وارد شدن به این لینک هکرها به تلفن همراه شما نفوذ کرده اند. از شیوه های بسیار خطرناک هک که بیشتر در ژاپن رایج است نیز نفوذ هکرها به سیستم تماس های تلفن اضطراری و غیر فعال کردن این خدمات حیاتی است.

سیستم ایمنی خانه: درها را قفل می کنید، دوربین مدار بسته در جلوی ورودی منزل کار می گذارید و سیستم دزدگیر را در منزل نصب می کنید اما با این همه هکرها همچنان می توانند وارد خانه شما شوند! تکنیکی به نام Lock Bumping که شاه کلید هکرها برای باز کردن در خانه ها به شمار می رود. این شاه کلید که در واقع یک سیگنال ویدیویی است. در صورتی که بر روی سیگنال محافظت نشده وای-فای ارسال شود می تواند دستکاری و اخلال در آن را تسهیل کند. همچنین استفاده از ابزار واسط قدرتمند الکترومکانیکی نیز می تواند برخی از سیستمهای دزدگیر را غیر فعال کند. به گفته پری سیستمهای خودکار امنیتی که برای محافظت از خانه ها طراحی می شوند در واقع درهای ورودی را برای هکرها آسیب پذیر می کنند و در صورتی که هکرها بتوانند تلفن همراه مالک را نیز بربایند امکان کنترل تمامی تجهیزات ایمنی خانه را نیز به دست خواهند آورد.

دستگاه مخلوط کن: درست است! مخلوط کن خانه شما نیز در خطر هک قرار دارد! سیسیلیانو می گوید بسیاری از سیستمهای امنیتی در خانه های مسکونی با تجهیزات الکترونیکی مصرفی از قبیل مخلوط کن و قهوه ساز در ارتباط بوده و چنین شبکه الکترونیکی خانگی می تواند برای ساکنان منزل مزاحمتهایی را به وجود آورد. برای مثال هکرها می توانند با روشن کردن ناگهانی دستگاه مخلوط کن در حالی که پشت پنجره اتاق خانه پنهان شده اند باعث تفریح خود و مزاحم شما شوند.

چاپگر: مدل چاپگرهایی که از سیستم وای-فای برای دریافت فایلهای تصویری استفاده می کند به راحتی در معرض حملات هکرها قرار دارد. سیگنالهای سرگردان در هوای چنین ابزاری به اندازه اتصالات میان رایانه ای، حفاظت شده نیستند و از این رو هکرها می توانند با نفوذ به این دستگاه آنچه کاربر قصد چاپ کردن آنها را دارد ببینند یا بخوانند. حتی از طریق این نوع از چاپگرها امکان نفوذ به داخل ریانه های کاربران نیز وجود خواهد داشت.

دوربین دیجیتال: هر نوع سخت افزاری که از ذخیره ساز داخلی برخوردار است از قبیل دوربینهای تصویربرداری و عکاسی می توانند به ویروسهای مختلف آلوده شوند. زمانی که دوربین به رایانه اتصال داده شود ویروس بلافاصله دستگاه را آلوده کرده و یا امکان کنترل از راه دور را بر روی رایانه به وجود می آورد. حتی ویروسهایی شناسایی شده اند که می توانند با قرار گرفتن بر روی وب کم لپ تاپها با دوربینهای ویدیویی تمامی فعالیتهای روزانه افراد را تحت نظر بگیرند.

پریزهای برق: کشورهای که حرکت به سوی شبکه هوشمند انرژی را آغاز کرده اند، بیشتر در معرض حملات پریزی هکرها قرار خواهند گرفت. شبکه هایی که به مصرف کنندگان امکان می دهد کنترل میزان مصرف انرژی خود را به عهده گیرند. به گفته پری خطر زمانی آغاز خواهد شد که هکرها روش ربودن انرژی از خانه های مسکونی را بیابند و همه چیز را به گونه ای نشان دهند که برق ربوده شده توسط شما مصرف شده است. همچنین هکرها می توانند برق منزل یا محل کار افراد را قطع کرده و یا با دستکاری کنتورها تعداد صفرهای قبض مصرف برق شما را افزایش دهند.

بدن انسان: به دلیل فاصله زمانی بزرگی که میان تمدن بشر تا دستگاه های واسط ماشین و انسان وجود دارد هکرها در حال حاضر برای بدن انسان خطری ندارند اما با پیشرفت دانشمندان در ابداع ابزارهای رایانه ای که می توانند به معلولان در راه رفتن یا انجام بازی های ویدیویی کمک کنند، نقاط ضعفی نیز برای نفوذ هکرها به بدن انسان به وجود می آید. پری امکان هک کردن دستگاه تنظیم ضربان قلب را امری واقعی می داند زیرا به تازگی برخی از این دستگاه ها برای کنترل راحتتر از اتصال بلوتوث استفاده می کنند. به گفته وی بررسی های متعدد نشان داده است هک کردن دستگاه تنظیم ضربان قلب به شکلی دردناک آسان است و این نیت شوم می تواند نمونه ای مناسب از قتل سایبری انسانها باشد.

مغز انسان: نهایت پیشرفت در تکنیکهای هک، ورود به ذهن انسان و ربودن مستقیم اطلاعات از مغز است. دانشمندان تا کنون توانسته اند امکان ورود به مغز و کنترل موتورهای حرکتی برای حرکت دادن بازوها و یا چشمک زدن را به اثبات برسانند. کنترل تبهکارانه مغز بیشتر به داستان فیلمهای علمی تخیلی شباهت دارد اما برخی از محققان اصرار دارند که امکان هک کردن هر چیزی در این جهان وجود دارد. پری می گوید هکرها تا کنون توانسته اند با استفاده از فرایندی به نام مهندسی اجتماعی بر روی مغز انسانها تاثیر بگذارند. در این شیوه هکرها افرد را ترغیب می کنند رمز عبور فیس بوک خود را اعلام کنند یا اطلاعات خصوصی آنها را از طریق تحقیقات تلفنی تقلبی به دست می آورند.