تلاش مي كنيم تا گلستان روند رو به رشد خود را هر چه سريعتر طي كند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، مهيمني در نشست مطبوعاتي كه با هدف تشريح اقدامات استانداري گلستان و اعضاي شوراي IT اين استان در گلستان در جمع خبرنگاران سخن مي گفت تصريح كرد : استان تازه تاسيس گلستان با20 كيلومتر وسعت و داراي بودن جمعتي يك ميليون و 600 هزار نفري نفرداراي اقتصادي كشاروري است كه اين اقتصاد به كشت پنبه و گندم متكي است در واقع معيشت مردم گلستان از گذشته تا امروز از طريق كشاورزي تامين ‌شده است و بر اين مبنا اين استان در رديف سه استاني كه محصول گندمش بالاي يك ميليون تن است،‌ قرار گرفته است.



وي افزود: كشت پنبه در اين استان داراي كاهش 25 الي 30 درصدي بوده است و محصول شيلات خاويار نيز در يك نوسان 45 تا 60 در صدي قرار داشته است .



مهيمني با اشاره به اينكه استان گلستان نسبت به ساير استانهاي كشور از تركيب متفاوتي از نظر جمعيتي بر خوردار است گفت : يك سوم گلستان جزء مناطق محروم هستند و اين محروميت در حاشيه رود خانه اترك ، صحرا و برخي نقاط ديگر استان كاملا مشهود است .



استاندارگلستان با اشاره به اينكه جدايي گلستان از مازندران براي اين استان تازه تاسيس موانعي ايجاد كرد گفت : مستقل شدن گلستان از مازنداران باعث شد تا توسعه صنايع تبديلي به دليل عدم سرمايه ‌گذاري به كندي صورت گيرد و به دليل عدم توسعه يافتگي و نبود زير ساخت هاي مناسب در بخش‌هايي از استان تمايلي براي سرمايه‌ گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در استان بوجود نيايد .



وي رويكرد صنعتي استان را توسعه صنايع تبديلي خواند و به فعاليت‌هاي استانداري در حوزه‌ تقويت فن‌آوري‌ هاي جديد اشاره و تصريح كرد: از آن جا كه استفاده از فن‌آوري I T سرعت ارتباط و ضريب كاركرد و نتيجه‌ گيري ازعملكردها و اقدامات و فعاليت ها را بالا مي ‌برد ، تلاش ما معطوف به توسعه و استفاده بيشتر و بهتر از فناوري I T است.



مهيمني در خصوص علل ضعيف بودن رويكرد استان گلستان در ابعاد فرهنگي گفت : پايين بودن سطح اعتباراتي كه به اين بخش اختصاص يافته است باعث عدم رشد اين مسئله شده است در واقع دولت اعتباري براي كارهاي فرهنگي اختصاي نمي‌ دهد و بيشتر تمايل دارد فعاليت‌هاي اين حوزه از طريق سرمايه‌ گذاري‌هاي بخش خصوصي انجام شود.



وي با اشاره به اينكه استانداري گلستان در بعد فعاليت‌هاي فرهنگي رويكرد جديدي را اتخاذ كرده است گفت: بر اين مبنا استان گلستان بعد از تهران در بخش فعاليت تشكل‌هاي غير دولتي جايگاه دوم را دارد.



وي گردشگري و و افزايش زمينه هاي جذب توريست را از برنامه هاي اين استان خواند و گفت : استان گلستان با داشتن 350 جاذبه گردشگري مي تواند مكان مناسبي براي جذب توريست باشد و ما برنامه هاي خاصي را در اين زمينه در دست اقدام داريم .



در ادامه اين نشست مطبوعاتي سليمان ملكان مشاور استاندار گلستان در خصوص فعاليت‌هاي اين استان در بخش I T گفت : در استان گلستان بحث توسعه فناوري I T در صدر تلاشهاي ما بوده است و ما تلاش مي كنيم تا اين فناوري را به عنوان يك ضرورت مورد استفاده قرار دهيم.



ملكان از تاسيس مركز رشد ICT به عنوان يكي از اقدامات استان در توسعه‌ اين فناوري نام ‌برد و تصريح كرد : به جزء اين پروژه 22 پروژه‌ ديگر نيزدر اين زمينه در دست اقدام داريم كه برخي از آنها تكميل و برخي مراحل كامل شدن را طي مي‌كنند.



مشاور استاندار گلستان در خصوص رويكرد دولت براي ايجاد5 هزار فرصت شغلي در بخش IT رامورد توجه قرار داد و گفت : سهم استان گلستان از ايجاد فرصتهاي شغلي در بخش IT 230 مي باشد .



ملكان همچنين از راه ‌اندازي بانك اطلاعاتي ماهيان درياي خزر، تجهيز 40 مدرسه به سيستم اينترنت پرسرعت و راه ‌اندازي شهرداري الكترونيكي گرگان به عنوان ديگر فعاليت استان در حوزه‌ I T و اقدامات انجام شده در دهكده‌ جهاني قرن ‌آباد اشاره كرد و گفت : در قرن‌آباد تمام تلاش ما اين بود تا تمام خدماتي را كه روستاييان براي بهره‌ مندي از آن به شهر مراجعه مي‌كردند در روستا به آنها ارايه شود .