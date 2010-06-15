همایش کنترل کیفیت رادیو داروها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با همکاری انجمن متخصصین علوم دارویی ایران و با هدف اهمیت و جایگاه کنونی فناوری هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماری ها و لزوم آشنایی بیشتر جامعه علوم پزشکی کشور با آخرین دستاوردهای تحقیق و توسعه رادیوداروهای کشور برگزار می شود.



این همایش با حضور متخصصان مختلف علوم پزشکی شامل متخصصان پزشکی هسته ای، متخصصان علوم دارویی، متخصصان غدد درون ریز و متابولیزم، داخلی و رادیولوژی و همچنین پزشکان و داروسازان حرفه ای برگزار می شود.



سخنرانان کلیدی این همایش متخصصان برجسته پزشکی هسته ای و داروسازی هسته ای کشور هستند که ضمن معرفی آخرین نتایج بالینی و پیش بالینی رادیوداروهای نوین که اکثرا در درمان سرطان های خاص کاربرد دارند، آموزش های لازم برای تجویز و کاربرد بهینه این رادیوداروها را در اختیار حرفه های وابسته پزشکی قرار می دهند.



برگزاری کارگاه های آموزشی و بازدید از آزمایشگاه های تولید و کنترل کیفی و تحقیق و توسعه برای شرکت کنندگان از برنامه های جنبی این همایش است.