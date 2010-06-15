وضعیت مبهم دارنده مدال برنز جهان برای ادامه حضور در دنیای کشتی

به گزارش خبرنگارمهر، فرشاد علیزاده دارنده مدال برنز وزن 74 کیلوگرم کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی سال 2009 از ناحیه کمر دچار مصدومیت شده است و این موضوع ادامه حضور وی در دنیای کشتی را دچار مشکل کرده است.

علیزاده دارنده مدال برنز جهان پیش از حضور در هرنینگ نیز با این مشکل روبرو بود که پس از امور درمانی به این مسابقات رسید اما وضعیت فعلی مصدومیت وی به حدی است که مدتهاست نتوانست همراه با سایر اردونشینان به تمرین بپردازد.

دارنده مدال برنز جهان که به مرحله جدید اردو که از روز بیست خرداد ماه آغاز شده، دعوت شده است با چند روز تاخیر به جمع اردونشینان اضافه شد ولی هنوز نمی تواند در تمرینات گروهی شرکت کند و کادر فنی تیم برای وی تمرینات تخصصی را در نظر گرفته است.

ادامه حضور علیزاده در دنیای قهرمانی بستگی به ادامه تمرینات و وضعیت وی دارد که به نظر می رسد در نهایت وی و پزشک معالجش می توانند در مورد آینده راه قهرمانی او تصمیم گیری کنند.