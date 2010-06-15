به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی کشتی فرنگی پس از حضور در گرجستان ابتدا 25 تا 27 تیرماه در تورنمنت بین المللی جایزه بزرگ باکو شرکت می کند.
کادر تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد با 10 کشتی گیر در این رقابتها شرکت کند که برخی کشتی گیران سرشناس نظیر نوروزی و نعمت پور در رقابتهای جایزه بزرگ باکو مورد آزمایش قرار می گیرند.
پس از حضور در این رقابتها شرکت در مسابقات جام پیت لاسینسکی لهستان - مردادماه - در برنامه کادر فنی قرار دارد تا پس از این مسابقات ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی مسکو مشخص شود.
رقابتهای کشتی قهرمانی جهان اواسط شهریورماه در شهر مسکو روسیه برگزار میشود.
نظر شما