  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

پیش از حضور در مسکو ؛

تیم ملی کشتی فرنگی ایران به آذربایجان و لهستان می‌رود

تیم ملی کشتی فرنگی ایران به آذربایجان و لهستان می‌رود

تیم ملی کشتی فرنگی ایران پیش از حضور در رقابتهای جهانی مسکو در دو تورنمنت بین المللی آذربایجان و لهستان شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی کشتی فرنگی پس از حضور در گرجستان ابتدا 25 تا 27 تیرماه در تورنمنت بین المللی جایزه بزرگ باکو شرکت می کند.

کادر تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد با 10 کشتی گیر در این رقابتها شرکت کند که برخی کشتی گیران سرشناس نظیر نوروزی و نعمت پور در رقابتهای جایزه بزرگ باکو مورد آزمایش قرار می گیرند.
 
پس از حضور در این رقابتها شرکت در مسابقات جام پیت لاسینسکی لهستان - مردادماه - در برنامه کادر فنی قرار دارد تا پس از این مسابقات ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی مسکو مشخص شود.
 
رقابتهای کشتی قهرمانی جهان اواسط شهریورماه در شهر مسکو روسیه برگزار می‌شود.
کد مطلب 1101075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها