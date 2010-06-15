  1. استانها
  2. همدان
۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

اکبری:

نیروی انتظامی اردبیل با تخلفات راهنمایی و رانندگی با قدرت برخورد کند

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی و پس از ابلاغ قانونی آن نیروی انتظامی استان اردبیل باید با قدرت وشدت با متخلفان برخورد کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای ترافیک این شهرستان با بیان اینکه طرح برخورد با تخلفات خاطی رانندگی با شدت و حدت اجرایی می شودافزود: کسانی که با حرکت های نمایشی غیر متعارف و تولید صداهای ناهنجار و ایجاد مزاحمت های اجتماعی به سبب سلب آرامش و نظم عمومی می شوند برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تاکید بر نصب علائم و تابلوهای رانندگی و همچنین حذف نقاط حادثه خیز به ویژه  گذرگاه های موجود در شهر اردبیل به عنوان موضوعی اساسی، باید مورد توجه و دقت مسوولین امر قرار گیرد.

و ی با تاکید بر آماده باش دستگاه های خدماتی و رفاهی بر ارائه طرح ویژه ترافیک از ناحیه پلیس راه استان گفت: برای مدیریت ترافیک در ایام تعطیلات تابستانی نیروی اتنظامی آماده ارائه خدمات است.

فرماندار اردبیل همچنین خواستار بازنگری مجدد در فنون قانونی ایجاد سرعت گیر در خیابانها و مسیرهای پر تردد و جمع آوری و انتقال خودروهای فرسوده و بلاتکلیف پارک شده در خیابانها و معابر عمومی شد.

اکبری با یادآوری اینکه در مسیر خدمات رسانی به مردم باید  اولویت بندی از لحاظ مناطق کمتر توسعه یافته صورت گیرد گفت: باید در این مسیر همه مناطق موجود در اطراف شهر و شهرک های جدید التاسیس را مد نظر قرار داد.

وی خواستار تخصیص اعتبار مورد نیاز از منابع مالی و فصول مختلف استان شد وگفت: برای شهر گردشگری هیر 300 ملیون ریال اعتبار با هدف توسعه زباسازی شهرو توسعه عمران شهری اختصاص یافته است.

اکبری گفت: در تسریع عملیات آسفالت ریزی و عمران شهری11 میلیارد ریال به شهرداری اردبیل اختصاص یافته است.

کد مطلب 1101077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها