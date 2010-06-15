طرحهای بیابان زدایی پیش بینی شده در برنامه چهارم محقق نشد

غلام عباس عبدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، حدود 5/32 میلیون هکتار از 164 میلیون هکتار اراضی کشور را بیابانها تشکیل می‌دهند و به عبارتی 20 درصد از اراضی کشور بیابانی هستند.

وی با اشاره به اینکه اراضی بیابانی کشور در 18 استان و 183 شهرستان واقع شده‌اند، یادآور شد: طی چهار دهه اخیر اقدامات بسیار مناسبی برای کنترل بیابانهای کشور انجام شده به طوی که تا کنون در سطح دو میلیون و 200 هزار هکتار از کل اراضی بیابانی کشور جنگل‌ کاری انجام شده و این جنگلها اکنون با عنوان جنگلهای دست کاشت مستقر هستند.



عبدی نژاد در ادامه با بیان اینکه در بیش از یکصد هزار هکتار از اراضی بیابانی کشور طی چهل سال گذشته عملیات مالچ پاشی انجام شده اضافه کرد: همچنین در طول این مدت در سطح 600 هزار هکتار از اراضی اطراف اراضی کشاورزی بادشکن ایجاد شده ضمن اینکه در 9 هزار کیلومتر از مسیر راهها و در حدود 10هزار کیلومتر از اطراف کانال‌های آبیاری اقدامات بیولوژیک انجام شده است.



مدیرکل دفترامور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه ایران جزو کشورهای پیشرو در امر مقابله با بیابان زایی محسوب می‌شود، ادامه داد: در سطح 9 میلیون هکتار نیز مطالعات مناطق بیابانی را انجام داده‌ایم.



وی با اشاره به اینکه حدود 4/6 میلیون هکتار کانون بحرانی در کشور وجود دارد که تعدادشان 185 کانون است گفت: لزومی ندارد که برای تمام اراضی بیابانی کشورعملیات مقابله با بیان‌ زایی انجام شود بلکه باید کانونهای بحران مورد توجه بیشتر قرار گرفته و عملیات مقابله با بیابان زایی نیز در این کانونها انجام شود.



وی سیاست سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور را جلوگیری از پدیده بیابان زایی در کشور دانست و افزود: براساس برنامه چهارم توسعه باید در سطح 5/1 میلیون هکتار از کانونهای بحران کشور و به عبارتی هر سال یکصد هزار هکتار، عملیات مقابله با بیان زایی انجام می‌شد که متاسفانه به دلیل اینکه تنها 30 درصد اعتبارات پیش‌بینی شده برای این عملیات تحقق پیدا کرد این برنامه انجام نشد، هر چند که میزان عملیات انجام شده بیش از اعتباراتی تخصیص داده شده بود.



عبدی‌نژاد با اشاره به اینکه در عملیات مقابله با بیان زایی 900 هزار هکتار عقب هستیم، افزود: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده که 5/1 میلیون هکتار عملیات مقابله با بیابان‌زایی انجام شود که با توجه به اضافه شدن عقب ماندگی برنامه چهارم به این برنامه پیش‌بینی شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود دو میلیون هکتار عملیات مقابله با بیابانزایی انجام شود.