بهسازی آسفالت 24 روستا در شهرستان گرمی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرمی، فرمان صدیف شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی طرح های اجرایی راه روستایی در گرمی اظهار داشت: این اقدامات در قالب 17 پروژه عمران راه روستایی تعریف شده و برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه ها که در فصل کاری وعمرانی اجرا می شود بالغ بر 12 میلیارد ریال اعتبار صرف آنها خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه اکثر این روستا ها در بخش مرکزی و هانگوت واقع شده است، گفت: تا دوماه آینده بهسازی و تکمیل راه روستایی زاویه سنگ - قلنج خانلو به طول 10 کیلیومتر اجرایی می شود.

صدیف افزود: در سال جاری عمیلیات بهسازی و آسفالت 85 کلیومتر راه روستایی اجرایی می شود:افزود اجرای آبرو، یک لایه زیرسازی، تعریزمسیر احداث پل های بتنی، وروکش آسفالت از جمله طرح ها و پروژه هااجرایی در عمران روستایی است.

رئیس راه ترابری گرمی از بهسازی و تکمیل 10 کیلومتر راه سیاوش- آچا کند و همچنین آسفالت راه ایده زهرا به طول هفت و نیم کیلومتر خبر داد و گفت: عملیات روکش آسفالت در مسیر گردشگری زنگان نیز با سرعت و شرایط مناسب درحال اجراست و تا گردشگران از این مسیر استفاده کنند.