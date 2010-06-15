تبصره دو ماده 18 ضوابط اجرایی بودجه 89 نوعی مضایقه مالی برای نشریات است

علی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به تبصره دو ماده 18 ضوابط اجرایی بودجه سال 89، افزود: طبق این تبصره تمامی آگهی ها و اطلاعیه های دولت باید در روزنامه دولتی ایران منتشر شود که این انحصار، بی مهری دولت به نشریات غیر دولتی تلقی می شود.

نائب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران با تاکید بر اینکه آگهی های دستگاه های دولتی یکی از منابع مهم مالی نشریات مستقل محسوب می شود، اظهارداشت: تبصره دو ماده 18 ضوابط اجرایی بودجه 89 را می توان نوعی مضایقه مالی و ایجاد محدودیت به سایر نشریات ازجمله مستقل، دولتی و غیر دولتی ارزیابی کرد.

محدث افزود: اطلاعیه ها و بخشنامه های ارگان های دولتی تنها توسط یک نشریه وابسته به دولت، دخالت در گستره انتخاب مخاطبان مطبوعات است.

وی کانالیزه کردن انتشار اطلاعات به هر طریقی را امری مضموم و به معنای محدود کردن دایره افکار عمومی و دانست و تصریح کرد: انتظار می رود دولت از اقداماتی که باعث تضعیف نشریات مستقل می شود اجتناب کند.

نائب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران با بیان اینکه جذب آگهی رابطه مستقیمی با جذب مخاطب دارد، گفت: در این راستا باید جذب آگهی از طریق نشریات در بازار رقابتی و متناسب با قدرت جذب مخاطب هر نشریه باشد.

محدث ضمن تاکید بر اینکه حمایت از مطبوعات و رسانه های گروهی مستقل یکی از وظایف مهم دولت به شمار می آید، خاطرنشان کرد: بخشنامه مورد بحث با این وظیفه اساسی نهاد اجرایی کشور مغایرت دارد و لذا دست اندرکاران این تصمیم باید هرچه سریع تر نسبت به اصلاح آن اقدام کنند در غیر این صورت سهم اخبار دولت در نشریات مستقل کاهش خواهد یافت.

وی این اقدام را به نفع ایران ندانست و افزود: نشریاتی که در بازار رقابتی دارای مخاطب می شوند از قدرت ثبات بیشتری برخوردارند لذا ما فکر می کنیم هرچه اینگونه مسایل در یک فضای حرفه ای رقابتی به نقطه تعادل برسد و هرکس سهم خود را پیدا کند، نتیجه اثربخشی دارد.

محدث تاکید کرد: خانه مطبوعات ایران نماینده خانه های مطبوعات 30 استان است و یکی از مسایلی که وظیفه پیگیری آن را دارد، منافع همه نشریات در سراسر کشور است.

وی با اظهار اینکه خانه مطبوعات با مجموعه دولت به رغم نوپا بودن، ارتباطات و تعاملات خوبی برقرار کرده است، افزود: انتظار داریم همه تلاش هایی که برای ساخت فضای حرفه ای تر رسانه ای به وجود می آوریم در همکاری و تعامل با دولت به نتیجه برسد.

نادب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران در خصوص عکس العمل هیئت مدیره خانه مطبوعات در صورت اصلاح نشدن این مصوبه خاطرنشان کرد: اکنون زود است که پیش بینی کنیم چه اقدامی انجام می دهیم اما فکر می کنم این تصمیم گرفته شده ناپخته است اما با رایزنی و مشورت قابل اصلاح است.