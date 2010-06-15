به گزارش خبرنگارمهر، اردوی کشتی گیران نوجوان آزادکار از روز اول تیرماه و به مدت 10 روز با حضور 26 کشتی گیر در مجموعه ورزشی برق تهران برگزار می شود.

همچنین فرنگی کاران نوجوان نیز از روز 10 تیرماه با حضور حدود 20 کشتی گیر به اردو می‌روند که مدت اردوی آنها نیز که در مجموعه برق تهران برگزار می شود 10 روز است.

تیمهای ایران پس از این اردو در رقابتهای بین المللی روز جهانی کودک که روزهای 11 تا 13 تیرماه در شهر گرگان برگزار می شود شرکت می کنند و پس از حضور در این رقابتها تا شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دو مرحله اردوی 12 روز دارند.