تست دوپینگ تنیسور جام دیویس کاپ ایران مثبت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام پزشکان و متخصصان آزمایشگاه کلن آلمان از مجموع 11 تستی که در جریان مسابقات تنیس جام دیوس کاپ در ایران گرفته شد، یکی از آنها مثبت است.

مسابقات تنیس جام دیویس کاپ اردیبهشت ماه گذشته با حضور نمایندگانی از ایران و 7 کشور دیگر در زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. با توجه به برگزاری مسابقات تنیس دیویس کاپ در ایران، فدراسیون جهانی تنیس، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) را مامور کرد تا مدیریت و کنترل دوپینگ این رقابت‎ها را بر عهده گرفته و از بازیکنان شرکت‎کننده تست دوپینگ بگیرد.

در همین راستا ماموران نادو طی دو مرحله از 11 تنیسور شرکت کننده در این رقابت‏ها نمونه گیری کردند و آنها را جهت آنالیز و اعلام نتیجه به آزمایشگاه کلن ارسال کردند. با این حال مدیران نادو از اعلام اینکه ورزشکار دوپینگی ایرانی است یا خارجی امتناع کرده و فدراسیون جهانی را مسئول این کار معرفی می‏کنند.

رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با تاکید بر مثبت بودن یکی از نمونه گیری‏های انجام شده در رقابت‎های تنیس جام دیویس کاپ به خبرنگار مهر گفت: نادو این موضوع را همراه با نتایج کامل به دست آمده از آزمایشات آلمانی‎ها را در اختیار فدراسیون جهانی تنیس قرار داده چون ما از طرف این فدراسیون مامور به انجام این کار بودیم.

وی تصریح کرد: برای تصمیم گیری در مورد تنیسور دوپینگی و معرفی آن انجام سه کار امکان پذیر است. پیگیری این موضوع توسط خود فدراسیون جهانی، واگذاری کار به کشوری که بازیکن متخلف تبعه آن است یا مامور شدن نهاد مجری که نادو ایران می‎باشد سه روشی است که یکی از آنها برای رسیدگی به این پرونده اعمال خواهد شد.انتخاب هر یک با تشخیص فدراسیون جهانی تنیس انجام خواهد شد.

سخنگوی نادو از اعلام آمادگی این نهاد برای مدیریت و رسیدگی به پرونده تنیسور متخلف خبر داد و گفت: این موضوع را به فدراسیون جهانی اعلام کردیم. در هر صورت بدون اجازه و دستور این فدراسیون اجازه هیچ کاری در این زمینه نداریم حتی اینکه اعلام کنیم تنیسور دوپینگی ایرانی است یا خیر؟