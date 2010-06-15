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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۷

فلاحی‌پور در "عهد شکنی" بازی می‌کند

فلاحی‌پور در "عهد شکنی" بازی می‌کند

پرویز فلاحی‌پور در فیلم تلویزیونی "عهد شکنی" به کارگردانی محسن توکلی بازی می‌کند.

توکلی به خبرنگار مهر گفت: اوایل تیرماه تصویربرداری این فیلم شروع می‌شود، حضور پرویز فلاحی‌پور و اصغر همت در این فیلم قطعی شده و به زودی سایر بازیگران انتخاب می‌شوند. تعدادی از سکانس‌ها در اصفهان و بخشی در تهران انجام می‌شود.

فیلمنامه را سمیه تاجیک نوشته و داستان درباره سه دوست است که یکی از آنها سال 57 شهید می‌شود و اختلافی که بین دو دوست دیگر به وجود می‌آید تا امروز ادامه دارد.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: محمد فضیله، صدابردار: حمید اسلامی، گریم: مهران روحانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ایرج طایفه، دستیار دوم: داود فروتن، تهیه‌کننده: حمید محمدی.

محسن توکلی فیلمهای تلویزیونی "مسافری از ده"، "تنهایی یک نفس"، "آخرین نگاه" و مجموعه "دنا" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1101122

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