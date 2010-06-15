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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

"طرح شهید آوینی" در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: "طرح شهید آوینی" با هدف تربیت نیروهای فرهنگی برای آینده در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح سه شنبه در نشست بررسی این طرح در گرگان افزود: امروزه یکی از دغدغه های جدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اولویت اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری بوده، بحث کارسازی نیروهای متخصص و متدین و حضور نیروهای ارزشی در حوزه فرهنگ و ادب و هنر است.

وی به نشست های مقام معظم رهبری با اهالی سینما و هنر و ادبیات داستانی اشاره کرد و افزود: این نشست ها به جهت اهمیت موضوع بوده که مسئولیت ما را سنگین می کند .

وی گفت: اگر می خواهیم هنر و فرهنگ کشور رشد و اعتلا پیدا کند باید به هنرمندان جوان و مومن تکیه کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مبنا و انگیزه برگزاری این نشست را گام برداشتن در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: باید در حوزه فرهنگ و ادب و هنر کارسازی کرد یا همفکری دستگاههای مرتبط و دعوت از آنان جهت شناسایی جوانان مستعد و متعهد بسیجی یاری بگیریم.

منتظری با اشاره به جنگ نرم گفت: سینما زبان بین الملل است و اگر بخواهیم با فراسوی دنیا صحبت کنیم باید به این سلاح مجهز باشیم.

وی به تقسیم بندی کار تاکید داشت و اظهار داشت : شروع این طرح در تابستان و ایجاد فضای اردوگاهی بصورت کارگاهی و مستمر همراه با تولید اثر می تواند اثربخش باشد.

وی ضمن تقدیر از حضور مدعوین و حمایت آنان از "طرح شهید آوینی" ، از بسیج هنرمندان خواست با ایجاد بستر مناسب برای هنرمندان و شناسایی پتانسیل های دینی و باورهای نهادیته ، با ایجاد بانک اطلاعاتی جوانان و فراخوان نسبت به شناسایی افراد مستعد و متعهد اقدام نماید.

سردار بابایی فرمانده سپاه نینوا گلستان نیز ضمن تبریک این ماه و حمایت از "طح شهید آوینی" گفت: زندگی سید اهل قلم شهید آوینی می تواند الگویی برای جوانان ما باشد .

وی دوران جنگ را پر شور و هیجان خواند و گفت: در آن دوران خیلی ها رشد پیدا کردند و امروز باید بدنبال تولید بیشتر باشیم .

بابایی تاکید داشت : الان شاهد تولیدات جنگ هستیم و این فرهنگ و هنر و ادب ما برگرفته از دوران مقدس است.

فرمانده سپاه نینوا بسیج را جامعه ای باز دانست و اشاره کرد: باید برنامه ریزی ها نسبت به قبل دقیق تر و متفکرانه تر باشد.

کد مطلب 1101128

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