"طرح شهید آوینی" در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح سه شنبه در نشست بررسی این طرح در گرگان افزود: امروزه یکی از دغدغه های جدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اولویت اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری بوده، بحث کارسازی نیروهای متخصص و متدین و حضور نیروهای ارزشی در حوزه فرهنگ و ادب و هنر است.

وی به نشست های مقام معظم رهبری با اهالی سینما و هنر و ادبیات داستانی اشاره کرد و افزود: این نشست ها به جهت اهمیت موضوع بوده که مسئولیت ما را سنگین می کند .

وی گفت: اگر می خواهیم هنر و فرهنگ کشور رشد و اعتلا پیدا کند باید به هنرمندان جوان و مومن تکیه کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مبنا و انگیزه برگزاری این نشست را گام برداشتن در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: باید در حوزه فرهنگ و ادب و هنر کارسازی کرد یا همفکری دستگاههای مرتبط و دعوت از آنان جهت شناسایی جوانان مستعد و متعهد بسیجی یاری بگیریم.

منتظری با اشاره به جنگ نرم گفت: سینما زبان بین الملل است و اگر بخواهیم با فراسوی دنیا صحبت کنیم باید به این سلاح مجهز باشیم.

وی به تقسیم بندی کار تاکید داشت و اظهار داشت : شروع این طرح در تابستان و ایجاد فضای اردوگاهی بصورت کارگاهی و مستمر همراه با تولید اثر می تواند اثربخش باشد.

وی ضمن تقدیر از حضور مدعوین و حمایت آنان از "طرح شهید آوینی" ، از بسیج هنرمندان خواست با ایجاد بستر مناسب برای هنرمندان و شناسایی پتانسیل های دینی و باورهای نهادیته ، با ایجاد بانک اطلاعاتی جوانان و فراخوان نسبت به شناسایی افراد مستعد و متعهد اقدام نماید.

سردار بابایی فرمانده سپاه نینوا گلستان نیز ضمن تبریک این ماه و حمایت از "طح شهید آوینی" گفت: زندگی سید اهل قلم شهید آوینی می تواند الگویی برای جوانان ما باشد .

وی دوران جنگ را پر شور و هیجان خواند و گفت: در آن دوران خیلی ها رشد پیدا کردند و امروز باید بدنبال تولید بیشتر باشیم .

بابایی تاکید داشت : الان شاهد تولیدات جنگ هستیم و این فرهنگ و هنر و ادب ما برگرفته از دوران مقدس است.

فرمانده سپاه نینوا بسیج را جامعه ای باز دانست و اشاره کرد: باید برنامه ریزی ها نسبت به قبل دقیق تر و متفکرانه تر باشد.