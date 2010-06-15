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۲۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

فعالیتهای ورزشی وزارت نیرو هفت برابر شده است

فعالیتهای ورزشی وزارت نیرو هفت برابر شده است

قزوین - خبرگزاری مهر: دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده و استقبال خوب کارمندان فعالیتهای ورزشی وزارت نیرو در سه سال گذشته هفت برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین واحدی زاده صبح سه شنبه در جلسه کمیته ورزشی صنعت آب و برق استان قزوین اظهار داشت: میزان فعالیتهای ورزشی در صنعت آب و برق در طول هفته از یک دقیقه و 33 ثانیه به حدود 15 دقیقه افزایش یافته و مجموع این فعالیتها در سه سال هم هفت برابر شده است.

وی افزود: استان قزوین هر چند از نظر امکانات ورزشی فقیر است و با کمبود فضای ورزشی هم روبروست در مدت دو سال متوالی در میزبانی و فعالیتهای ورزشی رتبه های برتر را در کشور کسب کرده که بیانگر هماهنگی و انسجام مدیران و توانمندی همکاران این مجموعه است.
 
یوسف جبارزاده رئیس کمیته ورزش صنعت آب و برق استان قزوین با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده گفت: ترویج ورزش در بین همکاران صنعت آب و برق موجب افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین همکاران و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شده است.
 
جبارزاده خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای ورزشی ضمن تامین سلامت افراد به کاهش آسیبهای اجتماعی هم کمک می کند.
 
در این جلسه پس از بیان دیدگاههای مدیران عامل شرکتهای آبفای استان و نیروگاه شهید رجایی پس از را گیری اعضا یوسف جبار زاده برای سومین سال پیاپی به عنوان رئیس کمیته ورزش صنعت آب و برق استان قزوین انتخاب شد.
 
در پایان از مسئولان ورزش کمیته و قهرمانان مسابقات لیگ فوتسال تجلیل شد.
کد مطلب 1101130

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