فعالیتهای ورزشی وزارت نیرو هفت برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین واحدی زاده صبح سه شنبه در جلسه کمیته ورزشی صنعت آب و برق استان قزوین اظهار داشت: میزان فعالیتهای ورزشی در صنعت آب و برق در طول هفته از یک دقیقه و 33 ثانیه به حدود 15 دقیقه افزایش یافته و مجموع این فعالیتها در سه سال هم هفت برابر شده است.

وی افزود: استان قزوین هر چند از نظر امکانات ورزشی فقیر است و با کمبود فضای ورزشی هم روبروست در مدت دو سال متوالی در میزبانی و فعالیتهای ورزشی رتبه های برتر را در کشور کسب کرده که بیانگر هماهنگی و انسجام مدیران و توانمندی همکاران این مجموعه است.

یوسف جبارزاده رئیس کمیته ورزش صنعت آب و برق استان قزوین با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده گفت: ترویج ورزش در بین همکاران صنعت آب و برق موجب افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین همکاران و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شده است.

جبارزاده خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای ورزشی ضمن تامین سلامت افراد به کاهش آسیبهای اجتماعی هم کمک می کند.

در این جلسه پس از بیان دیدگاههای مدیران عامل شرکتهای آبفای استان و نیروگاه شهید رجایی پس از را گیری اعضا یوسف جبار زاده برای سومین سال پیاپی به عنوان رئیس کمیته ورزش صنعت آب و برق استان قزوین انتخاب شد.

در پایان از مسئولان ورزش کمیته و قهرمانان مسابقات لیگ فوتسال تجلیل شد.