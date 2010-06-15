مسابقات طراحی و ساخت سامانه های هوافضا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف نخستین مسابقه بزرگ طراحی سامانه های هوا فضایی را برگزار می کند.

این مسابقات در 4 گرایش مجزا طراحی و ساخت گلایدر، طراحی و ساخت بالن، طراحی و ساخت هاورکرافت و طراحی و ساخت هواپیمای مدل عمود پرواز (طرح‌های ابداعی به غیر از بالگرد) برگزار می شود.

سه گرایش اول این مسابقات برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان و گرایش چهارم برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها طراحی شده است. زمان برگزاری این مسابقات روزهای 4 و 5 تیرماه 1389 خواهد بود.

به گزارش مهر، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان قطب علمی سامانه های هوافضایی کشور شناخته شده است.