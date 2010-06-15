بیست و یکمین جشنواره تئاتر گلستان فراخوان شد

ابوالحسن امامی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این جشنواره در دو بخش مسابقه با موضوعات همت مضاعف و کار مضاعف، وحدت و همدلی و مهر ورزی، ایثار و شهادت، مضامین اخلاقی، سیره نبوی و معارف علوی، جلوه های فرهنگ بومی، سنت ها، آداب و رسوم و زندگی علما و مشاهیر استان گلستان، هویت ملی، نماز و نیایش، عفاف و حجاب، فرهنگ انتظار و متون آزاد و بخش جنبی برگزار می شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در خصوص شرایط و مقررات شرکت در جشنواره گفت: شرکت در این جشنواره برای همه گروه ها آزاد بوده و متون نمایشی باید به صورت تایپ شده و در سه نسخه به دبیرخانه ارسال گردد .

امامی ادامه داد: متونی که از مورخ اول آذرماه 88 لغایت اول تیرماه 89 اجرای عموم داشته و دارند از مرحله بازخوانی استثنا خواهند بود.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با بیان راهیابی حد اکثر 2 نمایش از جشنواره امید های جوان بطور مستقیم به جشنواره استانی اظهار داشت: متونی که در جشنواره های استانی دوره های قبل شرکت داشته اند نمی توانند با همان گروه در این جشنواره شرکت کنند.

وی تاکید کرد: بخش جنبی غیررقابتی بوده و در صورت تایید نماینده مرکز به جشنواره فجر راه می یابند.



وی آخرین مهلت ارسال متون را تا مورخه 1 تیرماه 89 و نتایج بازخوانی متون را 20 تیرماه اعلام کرد و گفت: بازبینی متون منتخب توسط هیئت داوران 20 شهریور ماه 89 خواهد بود.

بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان گلستان مهرماه امسال در گرگان برگزار می شود.