تصویب لایحه تخلفات و اخذ جریمه های وسایل نقلیه در مجلس پایان یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز سه شنبه در ادامه بررسی های خود تصویب کردند که شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی مکلف اند ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور را که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است رعایت نمایند.

در صورت تخلف از مقررات موضوع این ماده راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه ابنیه و تاسیسات فنی ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد.

در مورد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده است.

در تبصره یک این ماده آمده است تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان مربوط و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون ریال تا 5 میلیون ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد.

در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت کشور یا موسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم ضبط نمایند.

نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده 5 این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نمایند. رای صادره قطعی است. آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی یا لغو پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی و وزارت دادگستری) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در تبصره دیگر این ماده این چنین آمده است وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره یک فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شوند تا جهت ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

در تبصره 3 این ماده اشاره شده که شرکت یا موسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا حمل و کالا و مسافری را که قبلا تعهد کرده به شرکت ها و موسسات دیگر واگذار نماید و مسئول خسارت وارده خواهد بود. در ماده دیگری از این این لایحه شهرداری ها موظف شده اند که کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

در تبصره ای از این ماده اختیارات و وظایف مندرج در ماده 32 این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذیربط قرار گرفته است. در ماده دیگری از این لایحه آمده است مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایق رانی در آبراه ها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها ( به استثنای محدوده بنادر) با شهرداریها و در خارج از محدوده شهرها برعهده فرمانداریها است و به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد ، انجام می گیرد.

در یکی دیگر از مواد این لایحه اشاره شده است که پس از سه ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو و آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت مذکور تهیه و به تصویب مراجع ذکر شده در موارد فوق خواهد رسید.

در آخرین ماده از لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه آمده است قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم مصوب 17/3/1356 )، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به استثنای بند (5) و سایر قوانین و مقررات مغایر از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد.