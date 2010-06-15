به گزارش خبرنگار مهر، "یکی مثل همه" نوشته و کارگردانی کتایون حسینزاده روایتگر ساعتی از زندگی زوجی است که بعد از سالها زندگی با هم در اتاق یک هتل ناگفتههای زندگی خود را بازگو میکنند. این نمایش با حضور بهرام شاهمحمدلو و پریزاد سیف از نیمه اول مهرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت.
حسینزاده نمایش "یکی مثل همه" را در بخش چشمانداز بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه برد. وی نمایش "چاه" را سال 86 با حضور کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا کرد.
نمایش "یکی مثل همه" به کارگردانی کتایون حسینزاده مهرماه امسال در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، "یکی مثل همه" نوشته و کارگردانی کتایون حسینزاده روایتگر ساعتی از زندگی زوجی است که بعد از سالها زندگی با هم در اتاق یک هتل ناگفتههای زندگی خود را بازگو میکنند. این نمایش با حضور بهرام شاهمحمدلو و پریزاد سیف از نیمه اول مهرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت.
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