آمريكا و اسراييل بدانند كه با كشتار ملت ها به نابودي نزديكتر مي شوند

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر در اين مراسم كه صبح امروز با حضور جمعي از مسئولان نظام خانواده شهدا و مردم تهران توسط سازمان تبليغات اسلامي برگزار شد، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران از هفدهم شهريور ماه سال 1357 بعنوان يوم الله ياد كرد افزود: اگر چه در اين روز در اوج جنايت ستمكاران به وقوع پيوست اما در اين روز مردم تهران در مقابل استكبار ايستادند و پيروز شدند.

وي ادامه داد: دولت آمريكا واسراييل نيز براين باورند كه با كشتن مي توانند پيروز ميدان باشند اما بايد بدانند كه با كشتار به نابودي نزديكتر مي شوند.

حجت الاسلام موحدي كرماني با استناد به آيات قرآن اظهارداشت: در نبرد حق وباطل پيوسته حق پيروز است ونبايد از دشمنان خارجي ترسيد وتا زماني كه در ايران ولايت محوري باشد دشمن نمي تواند به اين كشور تعدي كند، تا زماني كه ولايت محور باشيم و از ولايت فقيه تمسك جوييم دشمن از ما نااميد است .

وي با اشاره به جنگ صفين و نفاق ميان مسلمين بيان داشت: از دشمن خارجي نبايد ترسيد اما بايد مراقب دشمنان داخلي ومنافقين بود مسئولين بد انند اگر با برخي توطئه هايي كه سعي مي كنند ميان ملت نفاق ايجاد كند برخورد نكنند به اين ملت خيانت كرده و خائن هستند.

نماينده ولي فقيه در سپاه از حادثه هفدهم شهريور سال 1357 بعنوان درس روشني براي ولايت محوري ياد كرد وافزود: مسئله اي كه عراق را امروز مي سوزاند آمريكا نيست بلكه نفاقي است كه بين مردم عراق وجود آمده و آمريكا هم از آن بهره برداري كرده است.

وي از فسق و بي بندوباري وشهوتراني بعنوان دومين مسلئه اي كه ملت ايران بايد از آن برحذر باشد ياد كرد و گفت: از آمريكا نبايد ترسيد بلكه بايد از ايجاد فساد وفقر وبي بند وباري بين مسلمين ترسيد، مسئولان بايد از گراني و بيكاري نه آمريكا بترسند مسئولين بايد از خرج هاي بيهوده بترسند و مجلس و دولت مردان ما بدانند كه لازم است تمام توان خود را براي رفع بيكاري و تورم بكار بگيرند.

موحدي كرماني در خصوص حق ايران در استفاده از انرژي هسته اي نيز بيان داشت: استفاده از فناوري هسته اي حق اين ملت است و سه كشور اروپايي بايد به تعهد خود پايبند باشند .