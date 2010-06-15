خیرین در طرح توسعه بیمارستان ولی عصر(عج) اراک مشارکت کنند

به گزارش خبرنگارمهر در اراک، باسم خوش پی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در هر 24 ساعت بیمارستان ولی عصر(عج) اراک نسبت به پذیرش 700 بیمار اقدام می کند که این موضوع سبب کمبود شدید فضای فیزیکی برای پذیرایی از بیماران شده است که در صورت مشارکت فعالانه خیرین در اجرای هر چه سریعتر طرح توسعه این بیمارستان کمبودها در این بخش برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: هم اینک کار خرید زمین، تملک، تخریب ساختمان قدیم موجود در این زمین و گودبرداری و اجرای عملیات فوندانسیون طرح توسعه به انجام رسیده است ولی به دلیل کمبود اعتبارات دولتی اختصاص یافته به این طرح روند اجرای آن بسیار کند است.

خوش پی با اشاره به اینکه به منظور بهره برداری از توانمندی های خیرین اراکی و استان اقدامات اولیه از سوی بیمارستان آغاز شده است اظهار داشت: نشست های مقدماتی با خیرین اراکی برای جلب حمایت آنان برای مشارکت این گروه ها در ساخت بیمارستان جدید به انجام رسیده است و در این زمینه ویژگی ها و ضرورت های سرعت بخشیدن به ساخت این مرکز درمانی نیز برای خیرین تشریح شده است که از سوی آنان استقبال خوبی برای مشارکت در ساخت و تکمیل طرح توسعه بیمارستان ولی عصر(عج) صورت گرفته است.

مدیر بیمارستان ولی عصر(عج) اراک تاکید کرد: بدون مشارکت مردمم و خیرین این پروژه عظیم سامان نخواهد گرفت و باید در کنار استفاده از اعتبارات دولتی تخصیص یافته به این منظور از کمک های مردمی و خیرین در این بخش استفاده شود که رسانه ها در فرهنگ سازی و تشویق مردم به کمک در ساخت این بیمارستان می توانند نقش موثری ایفا کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری دو میلیارد و 880 میلیون تومان اعتبار برای طرح توسعه بیمارستان در نظر گرفته شده است گفت: این مبلغ پاسخگوی همه نیازهای مالی در تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی نیست و این روند تخصیص اعتبار سبب کند شدن عملیات ساخت بیمارستان است.

خوش پی در ادامه با اشاره به تغییرات ایجاد شده در ساختمان کنونی بیمارستان در سه سال اخیر گفت: بیمارسنان ولی عصر(عج) با حجم بالایی از مراجعه کننده برخوردار است و به همین دلیل با ریسک پذیری بالا نسبت به بهساری و افزایش ضریب فضای قابل بهره برداری در بیمارستان اقدام شده است به گونه ای که می توان ادعا کرد که برای هر متر مربع فضای بیمارستان ولی عصر(عج) اراک از سوی مدیران بیمارستان برنامه وجود دارد.