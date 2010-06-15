سئوالات گروه وین خارج از چارچوب مبادله سوخت بود/ بررسی درخواست اشتون

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست امروز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود بعد از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در نشستی مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با جزئیات پاسخ گروه وین به بیانیه تهران و اینکه برخی پاسخ گروه وین را منفی اعلام کرده اند تصریح کرد: در رابطه با بیانیه تهران پاسخی را گروه وین ارسال کرد که در این پاسخ اشکالاتی مطرح شده است که از چارچوب بحث مبادله سوخت خارج بود.

وی تاکید کرد : البته برزیل و ترکیه پاسخ این اشکالات را به طرف وین منعکس کردند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به درخواست کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آیا ایران با انجام این گفتگو موافق است و دستور کار آن چه خواهد بود بیان داشت: به نظر می آید از آغاز بحث تمایل خانم اشتون به مذاکره ایشان 2 یا 3 ماه فرصت مذاکره را از دست داده است.

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد: شاید در اولویت کاری خانم اشتون موضوعات دیگری قرار داشته است با این حال این درخواست در دست بررسی است.

وی در پاسخ به سئوالی اظهار نظر صورت گرفته به نقل از وزارت خارجه مبنی بر اینکه روسیه و چین دلسوزانه به قطعنامه علیه ایران رای مثبت داده اند به شدت تکذیب کرد.

مهمانپرست همچنین خبر داد منوچهر متکی نامه هایی را به اعضای شورای امنیت نوشته است که در این نامه ها مراتب اعتراض شدید و تذکر جدی ایران به کشورهایی که به قطعنامه ضد ایرانی رای مثبت داده اند مطرح شده است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران را غیر قانونی، غیر منطقی توصیف کرد و گفت: این قطعنامه ملت ایران را در دستیابی به حقوق اساسی اش مصرتر خواهد کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.