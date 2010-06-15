به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، علی وکیلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که امضای همزمان این قراردادها با شرکت‌های داخلی نشان دهنده تاکید دولت جهت توسعه پارس جنوبی است، اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت، تمامی عملیات اجرایی این پروژه ها توسط متخصصان ایرانی اجرا شده و منابع مالی آن نیز در داخل کشور فراهم می شود .

وی با بیان اینکه امضاء همزمان این تعداد قرارداد بزرگ در حوزه صنعت نفت و گاز کشورما بی سابقه است، اظهار داشت: امضاء کامل این قرادادها با شرکتهای داخلی از نکات مهم اتفاق روی داده در امروز بوده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس وی در تشریح این قراردادها گفت: قرارداد فاز 13 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های پترو پایدار ایرانیان،‌ مپنا و صدرا و قرارداد فاز 14 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت ملی حفاری و شرکت تاسیسات دریایی منعقد شده است .