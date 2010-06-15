به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مفید غلامی صبح سه شنبه در نشستی با مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان رسانه ها در استان سمنان با اشاره به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در استان سمنان گفت: این طرح همزمان با 5 استان دیگر در استان سمنان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه 164هزار خانوار و 534 هزار نفر در استان سمنان این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: سرپرست خانوارهایی که در سال 87 اطلاعات خود را پر کرده اند در این مرحله شماره حساب خود را ثبت کنند.

وی افزود: کسانی که سرپرست خانوار آنان فوت کرده است و یا فرم اطلاعات خانوار خود را در سال 1387 تحویل نداده‌اند و کسانی که فرم را در سال 89 تکمیل کرده‌اند، نباید شماره حساب یا شماره کارت خود را به سامانه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی خانوارها هنور افتتاح حساب نکرده اند، گفت: خانوارهایی که تاکنون حساب افتتاح نکرده‌اند، باید با مراجعه به بانک‌ها که صبح‌ها و عصرها فعال هستند نسبت به گشایش حساب و اعلام شماره حساب اقدام کنند.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: اهالی استان سمنان می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکل یا داشتن هرگونه سئوال در استان با شماره تلفن‌های 4440701-0231 و 4440702-0231 معاونت برنامه‌ریزی استانداری تماس بگیرند.

در این نشست مبلغ 10 هزار ریال تعرفه کافی‌نت‌ها بابت ثبت‌نام متقاضیان و افزایش ساعات کاری مراکز مذکور حتی در ایام تعطیل و جمعه به تصویب رسید.