طرح تحقیق و تفحص از وضعیت واردات دام در کشور تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان درباره علل واردات دام زنده به کشور و بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده ، بررسی کشورهای مبدا واردات دام زنده، بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در زمینه واردات - بهداشت دام و قرنطینه، بررسی علل خسارت وارده به دام سبک و سنگین کشور در اثر شیوع تب برفکی و بررسی شرایط قرنطینه و مرزهای مبادی و ورودی دام رای مثبت دادند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این تقاضای تحقیق و تفحص آورده است: به استحضار می رساند با توجه به گزارش های دریافتی از دستگاه های اجرایی ذیربط موضوع در جلسه روز یکشنبه مورخ 12/2/89 با حضور متقاضیان و گزارش دستگاه اجرایی مربوطه تقاضای تحقیق و تفحص به رای گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.

عباس رجایی در این تقاضای تحقیق و تفحص آورده است مراتب جهت اقدامات مقتضی و طی مراحل قانونی بر اساس ماده (198) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حضورتان اعلام می گردد.

این تقاضای تحقیق و تفحص پس از بررسی و استماع نظرات نمایندگان مخالف و موافق این تحقیق و تفحص به رای گذاشته شد که از 197 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس 146 نفر رای موافق، 12 نفر رای مخالف، 11 نفر رای ممتنع به این تقاضای تحقیق و تفحص دادند.