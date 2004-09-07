ايمان و تفكر نسبتهاي جدي با هم دارند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، ريك لوييس در مقابل نظر كساني كه فلسفه ورزي و دين ورزي را كارهاي مستقل يك متفكر ارزيابي مي كنند معتقد است وجود افرادي چون آكويناس، آگوستين، غزالي و كي يركه گور بزرگترين دليل آن است كه نمي توان دينداري را به نفع تفكر يا تفكر را به نفع دينداري فدا كرد.



به نظر او دين و فلسفه در موضوع با يكديگر مشتركند چرا كه هر دو زندگي و هستي را مورد بحث خود قرار مي دهند . علاوه بر اين، شاخه اي به نام فلسفه دين وجود دارد كه دقيقا پرسشهايي را در مضامين ديني چون وجود خدا، بحث شر، اراده و ضرورت مطرح مي كند. به اين نكته مي توان اين واقعيت را افزون كرد كه پاره اي از فيلسوفان بخصوص فيلسوفان دين متكلم هم به شمار مي روند.



سرمقاله نويس نشريه " فلسفه معاصر" در خاتمه اذعان مي كند كه دوره ارزيابي هاي كلان در باب نسبت پيچيده دين و فلسفه گذشته است و در اين باب بايد هرگونه جزميتي را كنار گذاشت و چه آنها كه حكم به يكي بودن دين و فلسفه مي دهند و چه آنها كه اين دو را دو حوزه مستقل و مجزا به حساب مي آورند ره افزاط مي پويند و در اشتباهند.



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