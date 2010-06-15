دادگاههای نروژ با ورود زنان محجبه موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، براساس اعلام اداره دادگاههای ملی نروژ به عنوان سازمان دولتی مسئول مدیریت و اداره دادگاههای قضای نروژ از ورود زنان محجبه مسلمان به جلسات دادگاه ممانعتی به عمل نمی آید مگر اینکه یکی از طرفین درگیری در دادگاه به استفاده از پوششهای دینی اعتراض داشته باشد، فرد محجبه از پرونده کنار گذاشته می شود.

اداره اجرایی دادگاههای ملی نروژ ابتدا پیشنهاد کرده بود تمام پوششهای دینی در جلسات دادگاه ممنوع شود اما پس از توجه به دیدگاههای سازمانهای مختلف تصمیم خود را تغییر داد.

در راهبردهای کنونی برای قضای تصریح شده است که قاضی باید به نوعی رفتار کند که هیچ نوع جای پرسشی برای بی طرفی وی باقی نماند.

بحث درباره پوشش دینی در جلسات دادگاه به بحثهای مشابه در نیروی پلیس این کشور مرتبط است، یک سال پیش وزیر دادگستری طرحهایی مبنی بر حضور زنان محجبه به عنوان نیروی پلیس در لباس متحد الشکل پلیس این کشور را رد کرد و پس از آن فدراسیون پلیس نروژ اعلام کرد با هر نوع روسری دینی مخالف است و در نیروی پلیس نباید نشانه هایی از هیچ گروه دینی وجود داشته باشد.