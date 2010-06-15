مقدمات ایجاد سایت موزه باستان شناسی در هگمتانه فراهم شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه در طول سال جاری و سال آینده تملک عرصه این سایت موزه به پایان می‌رسد، خاطرنشان کرد: برخی از عرصه‌های هگمتانه به علت عدم سند مالکیت، مشاع ‌بودن و عدم مالکیت در واگذاری به سازمان بلاتکلیف باقیمانده است که در حاضر با اعمال ماده هشت قانون پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه موزه هگمتانه در پنج طبقه ساخته می‌ شود، گفت: این موزه، موزه منطقه ‌ای غرب کشور است که با 15 هزار متر مربع است به صورت سه طبقه در زیر زمین قرار می‌گیرد تا اثر منفی روی منطقه نگذارد و دو طبقه در رو قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه موزه‌ها در گروه‌های مختلفی چون هنری، تاریخی، تخصصی، علمی، فنی و مهندسی تقسیم‌ بندی می‌شوند و هر یک به نگهداری و نمایش اشیایی می ‌پردازد، گفت: در حال حاضر موزه‌ تخصصی بوعلی و طب در آرامگاه بوعلی ‌سینا برپاست.