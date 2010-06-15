تولید 3.3 میلیون تن مواد پلیمری پتروشیمی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابوئی مهریزی افزود: براساس کارشناسی های به عمل آمده ،‌ حداکثر تولید در خصوص مواد پلیمری در کشور مربوط به سال 88 است.

به گفته وی، مواد پلیمری توسط مجتمع های پتروشیمی تولید می‌شود که در حال حاضر میزان ظرفیت مجتمع های پتروشیمی موجود که تولید کننده مواد پلیمری در کشور هستند برابر5.7 میلیون تن است.

ابوئی مهریزی در ادامه با رد برخی اخبار در خصوص غیرفعال بودن 75 درصد از کارخانه های پلیمری، خاطرنشان کرد: تا قبل از شناورسازی قیمت مواد پلیمری پتروشیمی و به علت وجود رانت حاصل از تفاوت قیمت مصوب این محصولات با قیمتهای جهانی،‌ بسیاری از ظرفیتهای ایجاد شده در جهت استفاده از رانت مذکور بوده وحذف رانت تاثیری بر روند رو به رشد تولیدات مصنوعات پلیمری نداشته است.

وی افزود: در زمان وجود قیمت مصوب مواد پلیمری پتروشیمی، ‌مصنوعات پلیمری براساس قیمت مواد اولیه با نرخ حاشیه بازار تولید وعرضه می‌گردید ودر محاسبات مربوط به فروش مصنوعات مذکور به هیچ وجه قیمت مصوب ملاک محاسبه قرار نگرفته ومصرف کنندگان نهایی از این رانت منتفع نمی‌شدند.

به گفته مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنایع ومعادن، لذا علت فعالیت پایین این گونه کارخانجات بالابودن ظرفیت غیرلازم واحتمالاً غیر واقعی تولید با انگیزه استفاده از رانت یاد شده بوده و تمامی واحدهایی که طی دهه گذشته فقط بمنظور استفاده از این رانت ایجاد گردیده، بتدریج از چرخه تولید خارج شده یا می‌شوند.