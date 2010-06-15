بهره برداری از 23 طرح کشاورزی در کرج آغاز شد

میرسعید ولیعهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، افزود: این پروژه ها در زمینه های مختلف آب و خاک، تامین و انتقال آب، صنایع تبدیلی، عشایری به بهره برداری می رسد.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای افتتاح طرح های کشاورزی در کرج را بالغ بر چهار هزار و 123 میلیارد و 975 میلیون ذکر و عنوان کرد: کل اعتبارات این پروژه ‌ها از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

این مسئول افزود: این پروژه‌ها با عناوین لوله گذاری و احداث کانال، لایروبی و بهسازی قنوات، ‌احداث سردخانه و حمام ضد کنه، تامین آب شرب دام، کشت آرمانی پنبه، کشت آرمان گندم، انتقال آب می باشند.

رئیس جهاد کشاورزی کرج با بیان اینکه سال مالی در نظر گرفته شده برای اتمام پروژه ها پایان تیرماه سال جاری است، اظهار داشت: سال گذشته 35 پروژه در زمینه های دام، امور عشایر، اصلاح نباتات با اعتبار دو میلیارد تومان به مرحله اجرا درآمد.

ولیعهدی خاطرنشان کرد: این پروژه ها تا کنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و تا پایان تیر ماه به اتمام می رسند.

وی از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های شاخص شهرستان خبر داد و بیان داشت: این طرحها شامل 20 پروژه در زمینه های انتقال آب، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، مرمت قنوات، احداث کانالهای آبیاری و پروژه های آب و خاک است.

ولیعهدی در ادامه با اشاره به اجرای طرح زارعت مزارع آرمانی گفت: این طرح در وسعت 200 هکتاری مزارع پنبه و گندم اجرا شده است.

این مسئول افزود: موارد حائز اهمیت در این طرح مراقبت و حفظ نباتات، جلوگیری از بیماریهای گیاهی و کنترل آفات است.