به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین امروز در نشستی خبری به تشرح اقدامات انجام شده برای توزیع سهام عدالت میان مشمولان دریافت آن خبرداد و تعداد تعاونی های سهام عدالت شهرستانی را 351 تعاونی، تعداد اتحادیه های استانی را 30 اتحادیه و شرکتهای سرمایه گذاری سهامی عدالت سهامی خاص را نیز 30 شرکت اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه کشوری سهام عدالت با بیان اینکه طی 5 مرحله سهام عدالت بین اقشار مختلف توزیع شده است، افزود: در مرحله اول در بخش اولیه و تکمیلی گروههای تحت حمایت، بهزیستی، رزمندگان فاقد شغل و غیره، در مرحله دوم روستائیان و عشایر، در مرحله سوم شاغلین و بازنشستگان، در مرحله چهارم ایثارگران و در مرحله پنجم نیز گروههای مختلف مردم از جمله کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و غیره سهام عدالت خود را دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ 31 خردادماه جاری پایان طرح شناسایی اولیه سهام عدالت تا مرز 42 میلیون نفر به اتمام می رسد، افزود: یک طرح نانوشته در دولت برای یک‌دست شدن توزیع سهام عدالت مطرح است که بر اساس آن، قرار است به گروههایی که تاکنون مشمول دریافت سهام عدالت نشده اند، نیز سهام عدالت پرداخت شود.

وی این افراد را شامل گروههای حاشیه نشینان شهرها، بیکاران جامعه، کارگران بیکار غیر متشکل، دست فروشان، کارگران واحدهای غیر دولتی، صنوف کوچک، معلولانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، ایتام، شاغلان غیر دولتی و غیره نام برد و تصریح کرد: بر این اساس پیش بینی می شود که تعداد مشمولان دریافت سهام عدالت به مرز 52 میلیون نفر برسد که هم اکنون طرح آن در دست بررسی است.

پاک بین خاطرنشان کرد: اگر دستور واگذاری سهام به این افراد نیز صادر شود تا پایان شهریور ماه امسال به آنها نیز سهام عدالت واگذار خواهیم کرد.

وی تعداد ثبت نام کنندگان دریافت سهام عدالت از ابتدا تاکنون را 7 میلیون و 110 هزارو 530 نفر، در مرحله دوم تاکنون را 16 میلیون و 86 هزارو 511 نفر، مرحله سوم تاکنون را 12 میلیون و 397 هزارو 334 نفر، مرحل چهارم تاکنون را یک میلیون و 179 هزارو 932 نفر، سایر مراحل و پنجم را 208 هزارو 348 نفر و یک گروه عمومی را نیز 144 هزارو 464 نفر اعلام کرد.

رئیس هیئت مدیره جدید شرکت سرمایه گذاری استان تهران مجموع افرادی که برگه سهام خود را دریافت کرده و سهام آنها تائید شده است را 37 میلیون و 127 هزارو 119 نفر اعلام کرد و گفت: تا مرز 39 میلیون نفر از مشمولان ثبت نام به عمل آمده و 7 میلیون نفر نیز سهام خود را دریافت کرده اند.

وی مهمترین طرحهایی که برای مشمولان سهام عدالت در نظر گرفته شده است را ایجاد اشتغالزایی برای اعضا اعلام کرد و اظهارداشت: با حمایت وزارت تعاون و بانک تعاون تا پایان سال جاری برای 100 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهیم کرد که اولین طرح در این راستا تا دو ماه آینده در کرمان افتتاح خواهد شد.

پاک بین همچنین از انعقاد قراردادی که امروز با صندوق مهر امام رضا (ع) در این راستا منعقد خواهد شد، خبرداد و افزود: اتحادیه کشوری سهام عدالت در ایلام و برخی از استانها فروش اقلام مصرفی به قیمت تولید کارخانه را آغاز کرده است.

وی از افتتاح اولین فروشگاه زنجیره ای سهام عدالت در سال آینده با برند سهام عدالت خبرداد و افزود: این فروشگاهها در سراسر کشور برای اعضا که دارای محصولاتی 20 تا 30 درصد زیر قیمت اولیه خواهد بود، افتتاح می شود. همچنین طرحی با همکاری وزارت بازرگانی برای وارد کردن اقلام مصرفی اعضا و از بین بردن واسطه ها را داریم.

رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت شهر تهران با بیان اینکه 40 درصد سبد سهام عدالت کارخانجات و به عبارتی کارخانجات دولت در اختیار سهام عدالت است، افزود: برنامه هایی نیز برای ورود به طرح مسکن مهر از طریق تولیداتمان داریم تا بدین طریق قیمت مسکن نیز کاهش یابد، زیرا سهامدار کارخانجات تولید سیمان و فولاد نیز هستیم.

به گفته وی سهام 51 کارخانه به سهام عدالت واگذار شده و بخش دیگری از سهام سایر کارخانجات نیز واگذار خواهد شد، همچنین یک درصد از سهام ایران خودرو و سایپا که به 40 درصد افزایش خواهد یافت را نیز در سبد سهام عدالت داریم.

به گفته وی، 20 درصد سهام بلوکی مخابرات را نیز در اختیار داریم، بحثهایی نیز مطرح است که 20 درصد سهام در اختیار دولت نیز بعد از سال 93 به بخش سهام عدالت واگذار شود اما مخالفتهایی از سوی بخش خصوصی به این موضوع وارد می شود و آنها عنوان می کنند که با این کار سهام شبه دولتی ها به 60 درصد در بخش مخابرات افزایش می یابد.

پاک بین با انتقاد از اینکه برخی افراد در بدنه دولت با دولت برای ادامه اجرای صحیح سهام عدالت هماهنگ نیستند و اقدامات ماجراجویانه انجام می دهند، تصریح کرد: در برخی از استانها نیز عدم هماهنگی بین مدیران اجرایی که در راس قرار دارند با مرکز صوت می گیرد.

به گفته وی، تاکنون حدود 180 هزار نفر (همراه با خانواده) در تهران سود سهام عدالت دریافت کرده اند و 120 هزار نفر دیگر نیز باقی مانده اند.

وی همچنین گفت: گروههایی وجود دارند که بسیار نهفته و ظریف سهام عدالت در دست افراد را با قیمت بسیار اندک خریداری می کنند و پس از انجام اقداماتی در آینده قیمت اینگونه سهام را افزایش می دهند تا آنها را در بورس به فروش برسانند، این در حالی است که مردم نسبت به ارزش سهام عدالت خود واقف نیستند.

مدیرعامل اتحادیه کشوری سهام عدالت در پایان به تفاوت شرکت تعاونی سهامی عام با شرکت سهامی عام اشاره کرد و مزایایی را برای شرکتهای سهامی عام برشمرد.