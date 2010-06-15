کتاب "عمو نوروز و دستهای کوچک دعا" در تبریز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کتاب " عمو نوروز و دستهای کوچک دعا" با داستانی برگرفته از آداب و رسوم ایرانی و نیز تأسی از مفهوم دعا به رشته تحریر درآمده است که با زبانی کودکانه سعی در القاء زیرساختهای فکری معنوی به کودکان دارد.

براساس این گزارش این کتاب در حاشیه آئین اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری و سومین جشنواره بین المللی با حضور مسئولین و هنرمندان حوزه هنری رونمایی خواهد شد.

این گزارش میافزاید 150 جلد از کتاب یاد شده همزمان با ولادت باسعادت حضرت علی(ع) به کودکان شرکت کننده در جشنواره دستهای کوچک دعا اهداء میشود.

" عمو نوروز و دستهای کوچک دعا" توسط کمال شفیعی، پژوهشگر،شاعر و نویسنده عرصه کودکان روایت شده و مهدی همایونفر آن را مصور کرده است.

کتاب مذکور در قطع وزیری و شمارگان هزار و 100 جلد توسط واحد انتشارات حوزه هنری آذربایجان شرقی برای گروه سنی «ب» و «ج» منتشر گردیده است و در نوبت دوم برای پخش در مدارس، کتابخانهها، قطارها و اتوبوسهای مسافربری در شمارگان پنج هزار جلد چاپ خواهد شد.