واکنش مراجع به گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد تقی رهبر در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار روز گذشته نمایندگان روحانی مجلس با مراجع عظام در قم اظهار داشت: بازتاب گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور در قم بسیار منفی بود.

وی گفت: مراجع تاکید کردند این اظهارات موجب تعجب همه شده است زیرا در کشور این بحث تازه در حال سامان گرفتن است.

وی افزود: صحبت علما این بود که چرا پس از سستی‌هایی که قبلاً اتفاق افتاده است آقای رئیس جمهور این حرفها را مطرح می کند. آنان تاکید کردند ما نیز موافق برخورد نامطلوب در خیابان با افراد نیستیم اما آیا باید گفته شود که ما مخالف این طرح‌ها هستیم؟ رهبر گفت: این سخنان رئیس جمهور چراغ سبز به بی‌بند و باریها است اگر مبنا را قضاوت آقای احمدی نژاد در مورد این طرح بدانیم که در پی آن کسی با کسی کاری نداشته باشد، فردا شاهد توسعه کشف حجابها از اتومبیل‌ها به خیابانها هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان روحانیون مجلس خاطرنشان کرد: بنده به عنوان رئیس مجمع براساس ثمره گفتگوهایم با مراجع خطاب به دولت عرض می‌کنم آقای دولت! آیا پیام رهبری و مردم را نشنیده‌اید؟ آیا پیام خطبه‌های جمعه را نشنیده‌اید؟ مردمی که به شما رای دادند همین مردم بودند بنابراین رضای خدا را در نظر بگیرید نه رضای یک عده فاسد را که به مقدسات ما اهانت می‌کنند.

نماینده تهران تصریح کرد: من نمی‌گویم خدای نکرده رئیس جمهور مروج بدحجابی و بی‌حجابی است و یا اعتقادی به آن ندارد اما مصاحبه تلویزیونی او چراغ سبزی به جریانات فاسد بود.