به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی روز سه شنبه در حاشیه مجلس و در جمع خبرنگاران گفت: قوانین کنونی مربوط به راهنمایی و رانندگی متعلق به سال 1350 است و به همین دلیل با شرایط امروز کشور که تعداد زیادی خودرو وارد ناوگان حمل و نقل کشور شده بود همخوانی ندارد.

مومنی تاکید کرد: با بازنگری که در مجلس در این قوانین صورت گرفت بازدارندگی لازم انجام شد و به نظر می رسد که این مصوبه مجلس می تواند در افزایش امنیت رانندگی در کشور موثر واقع شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور یکی از نکات برجسته در این لایحه را اختصاص نمره منفی به رانندگان دانست و گفت: بر اساس این مصوبه هر راننده ای 30 امتیاز دارد که در صورت تخلف مکرر گواهینامه رانندگان در چند مرحله توقیف و پس از 3 مرحله توقیف به کل ابطال می شود تا راننده مذکور بعد از یک سال دوباره درخواست دریافت گواهینامه بدهد.

وی گفت: نکته برجسته دیگر در مصوبه مجلس درباره اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی این است که جریمه تخلفاتی که حادثه ساز هستند افزایش یافته و می تواند عاملی بازدارنده برای رانندگان متخلف شود.

مومنی رانندگان متخلف را 5 درصد کل رانندگان دانست و گفت: این تعداد اندک موجب خسارات بسیاری به دیگر رانندگان و افزایش آمار تصادفات شده اند.

وی در ادامه نکته برجسته این مصوبه را در جبران خسارت از سوی عامل خسارت عنوان کرد و گفت: خسارت ها بر اساس کار کارشناسی تعیین خواهند شد و چنانچه هر عاملی غیر از راننده و خودرو مثل راه عامل تصادف بوده باشد باید نسبت به جبران آن خسارت اقدام کند.

مومنی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با مکلف کردن خودروها به کمربند ایمنی صندلی عقب ماشین و لزوم سوار کردن 2 سرنشین در صندلی های عقب گفت: ما این بند را به گونه ای اجرا نخواهیم کرد که اسباب زحمت مردم و عامل ناخرسندی آنها شود و برای اتخاذ هر تصمیمی ابتدا در رابطه با زیر ساخت های آن اطلاع رسانی خواهد شد و سپس برای اجرا به ماموران ابلاغ می شود.