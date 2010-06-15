رئیس جمهور مسئول اشتغال کشور/ اشتغال 4 میلیونی اتباع بیگانه در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در کردستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هم اکنون دولت پیش نویس برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کرده است، افزود: پیش بینی شده است تا پایان برنامه پنجم حداقل هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد که از این میزان، 38 درصد آن باید توسط سیستم بانکی و 13 درصد نیز توسط بخش تعاون و خصوصی محقق شود.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود تا 2.5 درصد رشد اقتصادی کشور از طریق بهره وری محقق شود، اظهار داشت: اینکه امیدوار باشیم از آسمان و یا خارج از کشور برای ما سرمایه تامین شود، محال است بنابراین باید با تکیه بر توانمندیها و منابع کشور حرکت کنیم.

عباسی تصریح کرد: در دنیا نشان داده شده است که منابع اولویت توسعه نیست به نحوی که بانک جهانی سهم منابع را در کل تولید ثروت جهانی 4 درصد برآورد کرده و در این زمینه سهم فکر و تلاش 78 درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 3 میلیون نفر در کشور بیکار وجود دارد، بیان داشت: این در حالی است که بیش از 4 میلیون نفر از اتباع بیگانه فرصتهای شغلی کشور ما را اشغال کرده اند، با این حال چرا باید جوانان ما بیکار باشند.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه مردم باید پا به عرصه اقتصاد بگذارند و موتور همه افراد در اقتصاد باید روشن شود، رشد ایجاد شده در کشور را متناسب با ظرفیتها ندانست و گفت: در شرایط فعلی اکثریت افراد جامعه درآمد بالایی ندارند، این در حالی است که جوانان ما نیز برای ورود به عرصه اشتغال از توانمندیهای لازم برخوردار نیستند.

عباسی خاطر نشان کرد: در این شرایط حضور تعاون در جریان تشکل دادن و انسجام مردم برای فعالیتهای اقتصادی در جزء 2 اصل 43 قانون اساسی در جهت توانمندسازی مردم مورد تاکید قرار گرفته به نحوی که از این طریق از تکاثر ثروت در دست عده ای از افراد جلوگیری می شود و اگر هم اکنون فاصله طبقاتی زیاد است این روش باید اصلاح شود.

وی یادآور شد: دولت نباید کارفرمای مطلق باشد و مردم باید در قالب تعاونیها حضور یابند و در اینجا وظیفه نظام است تا بر اساس قانون در جهت توانمندسازی افراد گام بردارد و تسهیلات بدون بهره را نیز در اختیار آنها بگذارد.

این عضو کابینه دهم با طرح این سئوال که چرا تاکنون اقدامات بزرگ در بستر تعاون شکل نگرفته است، گفت: مهارت نداشتن افراد برای انجام کارهای بزرگ یکی از مهمترین مسائل در این بخش قلمداد می شود.

عباسی تحرکات ایجاد شده در حوزه اشتغال توسط طرحهای زودبازده را به دلیل همکاری همه ارکان دولت دانست و بیان داشت : هم اکنون جوانان بسیار زیادی هستند که با توجه به نیاز در ورود به جریان اشتغال بیکار هستند و نمی دانند که باید چه کار کنند. در شرایط فعلی جریان اشتغال به تعاونیها سپرده شده است ولی این مسئله موضوع جدیدی نیست و اگر در گذشته تعاونیها نتوانستند در این بخش وارد شوند این ضعف باید جبران شود.

وی با اعلام اینکه سالیانه 70 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به صورت متوسط برای اشتغال صورت می گیرد، گفت: طی سالهای گذشته سهم زودبازده ها از این میزان بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بوده است.

وزیر تعاون از فرار مالیاتی برخی افراد به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری در کشور نیز انتقاد کرد و بیان داشت: اینکه افراد زیادی به صورت مخفیانه، بدون تابلو و حضور در کارهای دلالی فعالیت اقتصادی می کنند سوء استفاده تلقی می شود.

عباسی همچنین به ساماندهی تعاونی های مرزنشین با همکاری وزارتخانه های کشور و بازرگانی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که اگر نتوانیم ایده های افراد را با منابع و سرمایه های خرد در کنار هم قرار دهیم، این حجم نقدینگی سرگردان تورم زا خواهد بود.