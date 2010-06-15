سیدمحمد جهرمی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سئوال که پس از خروج شما از وزارت کار به عنوان جدی ترین مدافع ایجاد و توسعه طرحهای زودبازده، منتقدین بنگاهها مسائل زیادی را در باب شکست آنها مطرح کرده اند، گفت: بهترین جواب من برای منتقدین زودبازده ها این است که اگر بررسی شود می بینیم که نرخ بیکاری طی اجرای بنگاههای زودبازده کم شد و علاوه بر این، شتاب و سرعت رشد نرخ بیکاری نیز کنترل شده بود که در حال حاضر در حال افزایش است.

بهترین پاسخ؛ کاهش نرخ بیکاری

وزیر سابق کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه توانست از طریق اجرای طرح بنگاههای کوچک زودبازده نرخ بیکاری را از 12.3 درصد به 10.4درصد کاهش دهد، اظهار داشت: در این زمینه به خوبی قابل بررسی است که از زمان توقف در اجرای طرحهای زودبازده در سال 88، نرخ بیکاری مجددا افزایش یافت و به بیش از 11 درصد رسید.

جهرمی خاطر نشان کرد: نکته مهم در زمینه طرحهای زودبازده این است که اگر طرحها در مسیر درست و پیش بینی شده خود و به صورت درست اجرا شود منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

انحراف کمتر از چیزی است که دیگران می گویند

وی تاکید کرد: در مسیر اجرای طرحها ما هم اعتقاد داریم برخی از آنها در استانهای مختلف به نحوی که باید و شاید درست اجرا نشده است ولی در این زمینه نرخ آن خیلی کم است و می توان گفت کمتر از چیزی است که دیگران می گویند.

وزیر سابق کار و امور اجتماعی تصریح کرد: اگر هدف کل طرحهای زودبازده را در دنیا نگاه کنید مشخص می شود که این نوع از طرحها جدید است به نحوی که فقط 10سال است که در دنیا به عنوان یک هدف جدید اشتغالزایی در حال اجرا است.

زودبازده ها در دنیا تا 30 درصد تعطیل می شوند

جهرمی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: اگر کمی در وضعیت زودبازده ها در کشورهایی مانند انگلستان، هندوستان، آمریکا، ایتالیا و آنهایی که اینگونه طرحها را اجرا کرده اند دقت شود می بینیم که نرخ برخی بنگاههایی که در قالب زودبازده در آنها تعطیل می شوند تا 30 درصد است.

وی ادامه داد: من احساس می کنم که این 30 درصد به دلیل عدم مدیریت و عدم پیدا کردن بازار است که زودبازده ها را به تعطیلی کشانده است ولی از سویی دیگر، 70 درصد دیگر طرحها رشد کرده اند و از این طریق نه تنها آن 30 درصد را جبران کرده اند بلکه بیش از چند برابر سال اول نیز می توانند در سالهای بعد توسعه اشتغالزایی داشته باشند.

گزارش سازمان بازرسی را نمی پذیرم

وزیر سابق کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه به تنهایی نباید هر طرح را به نسبت همان سال و به صورت تکی و در یک پروژه بررسی کرد و در کل جمع جبری عملکرد زودبازده ها را باید ببینیم، افزود: هم اکنون که در بانک صادرات حضور یافته ام به صورت جدی طرحهای اشتغالزایی را در قالب زودبازده و یا غیر از آن دنبال می کنم.

جهرمی سپس در مورد گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحراف 25 تا 30 درصدی زودبازده ها ضمن رد آن گفت: من نمی پذیرم و البته گزارش را هم ندیدم.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه بحث انحرافات باید به نوع کار توجه کرد و بررسی شود که با چه دیدی انحرافات را اعلام می کنند. اگر بگویند پول در محل خود هزینه شده است من می گویم همان آمار بانک مرکزی در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات درست است.

چه چیزی اثبات زودبازده ها را کفایت می کند؟

وزیر سابق کار و امور اجتماعی افزود: من اعتقاد دارم آمارهای گویا و جامع باید پیدا شود. ما در وزارت کار با کمک مرکز آمار طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده را انجام دادیم، یعنی اگر تمام شماری به اندازه بررسی کردن همه طرحها کفایت نمی کند پس چه چیزی اثبات زودبازده ها را کفایت می کند؟

به گزارش مهر، پس از خروج جهرمی از وزارت کار و همچنین طی سال گذشته به تدریج بانکها از میزان حمایت تسهیلاتی خود از اینگونه طرحهای اشتغالزایی کم کردند تا جایی که با پرداخت 22 هزار میلیارد تومان (از ابتدا در پایان سال 84 تاکنون) تقریبا تسهیلات دهی متوقف شد و محمود بهمنی نیز طی سالجاری ضمن اعلام اینکه برنامه جدیدی در کار نخواهد بود، گفت: در سال 89 ادامه پرداخت تسهیلات سالهای گذشته را خواهیم داشت.

وزارت کار سرگرم مشاغل خانگی

از سویی با خروج وزیر سابق کار به عنوان جدی ترین حامی زودبازده ها، عملا این طرحها حمایت قوی خود را در وزارت کار نیز از دست دادند و در این خصوص شیخ الاسلامی وزیر کار در سالجاری اعلام کرد که بحث زودبازده ها خیلی به وزارت کار مربوط نمی شود و بیشتر سرگرم توسعه طرح مشاغل خانگی خود است که حالا تایید آن را از مجلس و شورای نگهبان نیز گرفته است.

با این حال و حتی با رفتن جهرمی از وزارت کار و امور اجتماعی و پائین آمدن از مسند وزارت، هنوز هم هرجا انتقاد و سخنی در مورد زودبازده ها بیان می شود حتما نام جهرمی را نیز به همراه خود دارد چون همه دست اندرکاران بازار کار وی را به عنوان مبدع و حامی زودبازده ها می شناسند که این حمایت حتی به اختلاف با رئیس کل سابق بانک مرکزی (مظاهری) و تصمیم رئیس جمهور به کنار گذاشتن وی نیز انجامیده بود.