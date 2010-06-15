توسعه پارس جنوبی تراز اقتصادی و سیاسی ایران را 10 پله ارتقاء خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در مراسم امضای قرارداد فازهای پارس جنوبی در جمع مدیران و کارکنان منطقه عسلویه اظهار داشت: امروز تمام این اقدامات به دست پیمانکاران ایرانی و با منابع کاملا ایرانی اجرایی می شود، اینکه این کار بزرگ با تجهیزات ایرانی انجام می شود کار بزرگی است .بدون تردید امروز به عنوان پرافتخار ترین روز در تاریخ ایران زمین، ثبت خواهد شد چرا که یکی از آرزوهای بزرگ ایرانیان برآورده شد .

وی تصریح کرد : اگر روزگاری برای ساختن ایران و اجرایی کردن پروژه های بزرگ به امید تجهیزات و فناوری های سایر کشورها بودیم اما امروز به همت متخصصین و پیمانکاران داخلی و با استفاده از تجهیزات ایرانی بزرگترین پروژه های خود را اجرایی می‌کنیم .

احمدی نژاد گفت : وقتی فاز 13 به نتیجه برسد روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز و 80 هزار بشکه میعانات تولید می شود این فاز به اندازه دو واحد، گاز و میعانات تولید می‌کند .

وی با اشاره به میزان منابع قراردادها گفت : حجم قراردادهای امضاء شده 21 هزار میلیارد تومان است و در سایر فازهایی که در حال اجراست 29 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت در 40 ماه آینده نیز در مجموع 50 هزار میلیارد تومان در این محدوده سرمایه گذاری می‌شود که اتفاق بسیار بزرگی است .

رئیس جمهور ادامه داد : با اجرای این فازها و توسعه پارس جنوبی، تراز اقتصادی ، انرژی و سیاسی کشورمان 10 پله ارتقاء پیدا خواهد کرد.امروز توان تولید و ظرفیت کشور بسیار بالاست که می توان از این ظرفیت برای چانه زنی در مناسبات استفاده کرد .

وی ضمن قدردانی از زحمات وزیر نفت ، پیمانکاران و تمام کسانی که در این پروژه ها فعالیت می کنند، گفت: این پروژه ها نشان داد که ملت ایران خود را باور کرده است و از این بابت حضرت ولی عصر(عج) را شکرگزاریم.

احمدی نژاد گفت : شاید ده سال پیش سخن از اجرایی کردن فازهای مختلف پارس جنوبی به دست متخصصان و با استفاده از منابع ایرانی غیر قابل باور به نظر می رسید اما امروز متخصصین داخلی با شجاعت و اعتماد به نفس بالا، بار مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند و این امر باید در ساختن ایران به یک اصل تبدیل شود.

وی گفت : امروز در دنیا فرومایگانی هستند که بر بعضی مراکز جهان مسلط شده اند و با پول سایر ملت ها برای خود قدرت کسب کرده اند . ‌این کشورها امروز با پول سایر ملت‌ها، قراردادهایی که تنظیم شده است را یکطرفه لغو می کنند و با تولید برخی کالاهابه دنبال تحمیل خود به سایر کشورها هستند . آنها با این کالاها که در اصل منبع درآمد آنان است به عنوان ابزاری برای تحمیل وسلطه به ملت ها استفاده می کنند .

رئیس جمهورگفت: این کشورها متاسفانه علیه سایر کشورها قطعنامه صادر می کنند و از طرفی بطور یکجانبه قراردادها را لغو می کنند کشورهایی که با ثروت سایر کشورها و ملت ها توانسته اند صاحب قدرت شوند برای همان ملت‌ها گردنکشی می کنند این سلطه باید هر چه سریعتر شکسته شود .

وی ادامه داد : در گذشته برای اجرای بسیاری از پروژه ها منتظر جواب برخی کشورها برای شرکت و یا تامین منابع پروژه های داخلی بودیم اما امروز پیمانکاران با قیمت های معمولی پروژه های بزرگ را در اختیار گرفته و مشغول کار هستند.

احمدی نژاد خطاب به تمامی ملت های جهان گفت : ملتی که برای تامین نیاز خود دستش را به سوی دولت های فرومایه دراز کند، طعم عزت را نخواهند چشید .

وی افزود : مراسم امروز فریاد بلند و از عمق وجود ملت ایران بود که اعلام کند "ما می توانیم" کسانی که خیال می کنند ملت ایران به آنها نیاز دارد باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران امروز با استفاده از منابع داخلی در حال پیشرفت است .

رئیس جمهور تاکید کرد: پایدار بودن سازندگی و ساختن کشور باید از عمق توانمندی های یک ملت نشات بگیرد که به فضل الهی امروز این اتفاق در کشورمان افتاده است.

وی خطاب به پیمانکاران گفت : امروز باید تلاش کنید تا پروژه های موجود را در داخل طراحی و به بهره برداری برسانید و انتظار این است که طوری فعالیت کنید که پس از اتمام این پروژه ها در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنید .

احمدی نژاد ادامه داد : باید بتوانید از موضع عدالت ، دوستی ، صداقت و پاکی در عرصه های بین‌المللی وارد شوید .

وی افزود: شما پیمانکاران باید با خلاقیت و ابتکار، هزینه ها را کاهش دهید چرا که می توان با مدیریت درست هزینه ها را کاهش داد و در عرصه های بین المللی حضور فعال داشت .

رئیس جمهور گفت : هر ملتی که به دنبال استقلال ، پیشرفت و افق پایدار و آزادی و عزت است باید بداند که راه تحقق این آرمان‌ها خودباوری ، اعتماد به نفس و ایستادگی است .

وی اظهار داشت: نظم حاکم بر جهان ظالمانه است و به فضل الهی در حال فرو ریختن است و جز هیکلی توخالی چیزی از آن باقی نمانده است .

احمدی نژاد تصریح کرد : امروز یک جریان تاریخی عظیم فرهنگی در حال تولد است ، دوره جدیدی در حال رویش است و یک دوره پر از سیاهی ، جنایت ، تجاوز و توهین به بشریت در حال پایان است .

وی افزود: امروز رویش جدیدی با پیشقراولی ملت ایران به راه افتاده است و در نقطه مقابل نظام ضد انسانی و منقطع از انسانیت در حال افول است .

رئیس جمهور گفت : این وعده خداست که اگر ملتی برای خدا همدل و متحد شد و در مسیر نور و معنویت حرکت کند و در برابر ظلم مقاومت کند، قطعا پیروزی با اوست .

وی گفت: اینکه ملت ایران بتواند پروژه های بزرگ صنعتی را با استفاده از منابع داخلی اجرایی و عملیاتی کند برکتی الهی است که خدا به ملت ایران عنایت کرده است .

احمدی نژاد در ادامه خطاب به جوانان، مشاوران ، مدیران و پیمانکاران گفت: باید کمربندها را محکم تر کنید و آماده حرکت های عظیم شوید چرا که می توان با سرعت سه برابر وضعیت کنونی در مسیر ساختن کشور حرکت کرد شرط آن این است که منابع خود را به خوبی مدیریت و از توانمندی های خود بدرستی استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: اتفاقی که امروز افتاد سرآغاز دوران جدید در صنعت نفت کشور است .

رئیس جمهور تاکید کرد : باید مدل مدیریت منابع را تغییر داد و امیدوارم در آینده برای تامین منابع پروژه هایمان دیگر محتاج انسان های پست نباشیم.

وی افزود: همه باید با کمک هم ایران را با اندیشه ، تخصص و منابع ایرانی بسازیم و این امر شدنی است و قراردادهای امروز نشان داد که ملت ایران می توانند .

احمدی نژاد تاکید کرد : امروز روز بزرگی است و از همه دلسوزان می خواهم که به ویژگی های امروز توجه کنند . چرا که این تازه اول راه است .

رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود حلول ماه مبارک رجب و ولادت امام محمد باقر (ع) را به ملت ایران تبریک گفت .