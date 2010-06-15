قاچاقچیان همدان به پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

علیرضا مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته بیش از جهار هزار پرونده در تعزیرات همدان تشکیل شده است، گفت: میزان این آمار با شش ماه سال 88 برابری می‌کند و از این تعداد به سه هزار و 200 پرونده رسیدگی و رأی صادر شد.

وی به طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاثیرات آن بر قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها قاچاق کالا بیشتر مورد نظر قاچاقچیان است به طوری که در دو ماه گذشته 124 پرونده قاچاق در تعزیرات استان همدان تشکیل شد و 106 فقره آن مختومه و به رأی رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه اجازه ورود کالای قاچاق به بازار داده نمی شود، افزود: کالاهای قاچاق باید معدوم و افراد قاچاقچی نیز به سزای خود برسند.

مرآتی با بیان اینکه دستورالعمل جدید تعزیرات ارتقای سطح نظارت با تقویت نیروها و تخصصی کردن نظارت است، افزود: نظارت سنتی و فیزیکی در عصر حاضر پاسخگو نیست و باید این نظارتها علمی و تخصصی‌تر شود و سطح نظارت ارتقا یابد.

وی بهترین ناظر و قاضی در استان همدان را مردم دانست و خواستار همکاری آنها در معرفی افراد سودجو شد.